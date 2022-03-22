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Burun spreyi ve kanaması orucu bozar mı? Diyanet bilgileri

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Burun spreyi ve kanaması orucu bozar mı Diyanet bilgileri

Burun spreyi ya da burun damlası orucu bozar mı sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Burun kanaması orucu bozar mı sorusu ile birlikte burun spreyi ve burun damlası kullanımının orucu etkileyip etkilemediğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konuya yanıt arıyor. Peki, burun spreyi ya da burun kanaması orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Rahatsızlıkları dolayısıyla kullanmak zorunda kaldıkları burun spreyi ve burun damlası orucu bozar mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıtı araştırıyor. Burun kanaması orucu bozar mı sorusu da bazı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın burun kanaması, burun spreyi ve damlası orucu bozar mı sorusuna verdiği cevap ne oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BURUN SPREYİ VE KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği orucu bozan durumlar bilgisine göre burun kanamasının orucu bozup bozmadığı hakkında bir detay yer almamaktadır.

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

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BURUN SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

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