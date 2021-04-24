Burun kanayınca oruç bozulur mu? Diyanet yanıtladı

Burun kanayınca oruç bozulur mu sorusu, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler arasında yer alan diş ve burun kanamasıyla oruç bozulur mu sorusu, Müslümanlar için cevap niteliği taşıyor. İşte, rahatsızlıkları nedeniyle burun ve diş kanaması nedeniyle oruç bozulur mu sorusuna cevap arayan vatandaşların araştırdığı konunun detayları…

BURUN KANAYINCA ORUÇ BOZULUR MU?

Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.

Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;

"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286)

Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan’ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.