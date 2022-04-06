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Burun kanaması orucu bozar mı? Burun kanayınca oruç bozulur mu? Diyanet bilgisi

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Burun kanaması orucu bozar mı Burun kanayınca oruç bozulur mu Diyanet bilgisi

Burun kanaması orucu bozar mı sorusu gündemde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre burun kanaması orucu bozar mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden bilgi edinmek istedi. Peki, burun kanaması orucu nasıl etkiler? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Ramazan ayı ile birlikte burun kanaması orucu bozar mı sorusu da her yıl olduğu gibi gündemde yer almaya başladı. Rahatsızlıkları dolayısıyla burun kanaması yaşayan Müslümanlar, bu durumun orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, burun kanaması orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.

Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;

"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286)

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Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan’ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.

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