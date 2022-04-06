Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

Burun damlası orucu bozar mı? Diyanet açıklaması

#Ramazan#Burun Damlası Orucu Bozar Mı#Oruç
Burun damlası orucu bozar mı Diyanet açıklaması

Burun damlasının oruca etkisini araştıran vatandaşlar, Diyanet İşleri'nin konuyla ilgili açıklamasını merak ediyor. Burun damlası orucu bozup bozmadığı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki burun damlası orucu bozar mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Haberin Devamı

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de burun damlasının oruca etkisi. Belli rahatsızlıkları nedeniyle burun damlası kullanmak zorunda olanlar, orucun etkilenip etkilenmediğini merak ediyor. Peki burun damlası orucu bozar mı? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

Burun damlası orucu bozar mı?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan#Burun Damlası Orucu Bozar Mı#Oruç

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça