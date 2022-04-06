Burun damlası orucu bozar mı? Diyanet açıklaması

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Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de burun damlasının oruca etkisi. Belli rahatsızlıkları nedeniyle burun damlası kullanmak zorunda olanlar, orucun etkilenip etkilenmediğini merak ediyor. Peki burun damlası orucu bozar mı? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

Burun damlası orucu bozar mı?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).