BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Bursa'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Bursa iftar ve sahur vakitleri

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Bursa iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Bursa sahur, imsak, iftar saatleri

BURSA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Bursa'da iftar saati bu akşam 19:37'de

BURSA SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa sahur vakti: 05:10

BURSA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa’de bu akşam teravih namazı saat 20:58’de kılınacak.

BURSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:13 19:35 20:56 2 03.04.2022 05:12 19:36 20:57 3 04.04.2022 05:10 19:37 20:58 4 05.04.2022 05:08 19:38 21:00 5 06.04.2022 05:06 19:39 21:01 6 07.04.2022 05:04 19:40 21:02 7 08.04.2022 05:02 19:41 21:03 8 09.04.2022 05:00 19:42 21:05 9 10.04.2022 04:59 19:43 21:06 10 11.04.2022 04:57 19:45 21:07

BURSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN