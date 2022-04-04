BURDUR VE ISPARTA İFTAR SAATİ: İmsakiye 2022 Isparta ve Burdur iftar saat kaçta?

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Burdur ve Isparta iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Burdur iftar saatleri ve Isparta iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ikinci sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Burdur ve Isparta iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Burdur ve Isparta için iftar saatleri bilgileri

BURDUR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Burdur'da Iftar Saati bu akşam 19:31'de

BURDUR SAHUR SAAT KAÇTA?

Burdur sahur vakti: 05:10

BURDUR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Burdur'da bu akşam teravih namazı saat 20:48’de kılınacak.

BURDUR İMSAKİYE 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:14 19:29 20:46* 2 03.04.2022 05:12 19:30 20:47 3 04.04.2022 05:10 19:31 20:48 4 05.04.2022 05:09 19:32 20:49 5 06.04.2022 05:07 19:33 20:51 6 07.04.2022 05:05 19:33 20:52 7 08.04.2022 05:03 19:34 20:53 8 09.04.2022 05:02 19:35 20:54 9 10.04.2022 05:00 19:36 20:55 10 11.04.2022 04:58 19:37 20:56

ISPARTA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

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Isparta'da Iftar Saati bu akşam 19:31'de

ISPARTA SAHUR SAAT KAÇTA?

Isparta sahur vakti: 05:09

ISPARTA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Isparta'da bu akşam teravih namazı saat 20:47’de kılınacak.

ISPARTA İMSAKİYE 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:13 19:28 20:45* 2 03.04.2022 05:11 19:29 20:46 3 04.04.2022 05:09 19:30 20:47 4 05.04.2022 05:07 19:31 20:48 5 06.04.2022 05:06 19:31 20:50 6 07.04.2022 05:04 19:32 20:51 7 08.04.2022 05:02 19:33 20:52 8 09.04.2022 05:01 19:34 20:53 9 10.04.2022 04:59 19:35 20:54 10 11.04.2022 04:57 19:36 20:55

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