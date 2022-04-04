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BURDUR VE ISPARTA İFTAR SAATİ: İmsakiye 2022 Isparta ve Burdur iftar saat kaçta?

#Burdur#Isparta#Burdur İftar Saati
BURDUR VE ISPARTA İFTAR SAATİ: İmsakiye 2022 Isparta ve Burdur iftar saat kaçta

Burdur ve Isparta iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Burdur'da bugün iftar saat 19.31'de yapılacak. Isparta'da ise iftar saati 19.30 olacak. İşte, Burdur ve Isparta'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Burdur ve Isparta imsakiye bilgileri

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Burdur ve Isparta iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Burdur iftar saatleri ve Isparta iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ikinci sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Burdur ve Isparta iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Burdur ve Isparta için iftar saatleri bilgileri

BURDUR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Burdur'da Iftar Saati bu akşam 19:31'de

BURDUR SAHUR SAAT KAÇTA?

Burdur sahur vakti: 05:10 

BURDUR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Burdur'da bu akşam teravih namazı saat 20:48’de kılınacak.

BURDUR İMSAKİYE 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:1419:2920:46*
203.04.202205:1219:3020:47
304.04.202205:1019:3120:48
405.04.202205:0919:3220:49
506.04.202205:0719:3320:51
607.04.202205:0519:3320:52
708.04.202205:0319:3420:53
809.04.202205:0219:3520:54
910.04.202205:0019:3620:55
1011.04.202204:5819:3720:56

ISPARTA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

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Isparta'da Iftar Saati bu akşam 19:31'de

ISPARTA SAHUR SAAT KAÇTA?

Isparta sahur vakti: 05:09 

ISPARTA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Isparta'da bu akşam teravih namazı saat 20:47’de kılınacak.

ISPARTA İMSAKİYE 2022 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:1319:2820:45*
203.04.202205:1119:2920:46
304.04.202205:0919:3020:47
405.04.202205:0719:3120:48
506.04.202205:0619:3120:50
607.04.202205:0419:3220:51
708.04.202205:0219:3320:52
809.04.202205:0119:3420:53
910.04.202204:5919:3520:54
1011.04.202204:5719:3620:55

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#Burdur#Isparta#Burdur İftar Saati

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