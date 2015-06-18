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Ramazan Özel
Haber Giriş: 18.06.2015 - 09:33,Son Güncelleme:/

Bu Ramazan'da sıkılaşma ve form tutma

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Bu Ramazan'da sıkılaşma ve form tutma
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Eğer Ramazan'da kilo almaktan korkuyor ya da formunuzu bozacağınızı düşünüyorsanız o zaman spor orucuna girmeyin.

Her yıl, ramazan ayında oruç ve sporu nasıl birarada götürürüm sorusu düzenli egzersizi hayatının bir parçası yapan herkesin aklna gelir.

Bu egzersizleri evinizde, ramazan ayı süresince, evde hiç bir ekipmana gerek duymadan kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Her hareketi 15-20 defa tekrarlayın ve hareketleri uygulamak için acele etmeyin.

İPUCU: Yemeğin ardından en az 1, 1 buçuk saat sonra spor yarın. Su kaybını gidermek için iftardan sahura bol bol su tüketin.

1-SINGLE LEG STRETCH:
Sırtınızın tamamen yerle temas etmesini sağlayın ve karın kaslarınızı kullanın.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

2- STRAIGHT LEG STRETCH:
Pozisyonunuzu koruyun. Dizlerinizi gergin yapın ve ayağınızın yere değmediğinden emin olun.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

3- THE HUNDERD:
Karın kaslarınızı sıkın. Sırayla 5 nefes alıp 5 nefes verin. Hareketi zorlaştırmak için ayaklarınızı dizlerinizden gergin yukarıya uzatın.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

4-DOUBLE LEG STRETCH:
Belinizi yere bastırın ve ayaklarınızı ileri uzattığınızda pozisyonunuzu koruyun.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

5-DOUBLE LEG LIFT:
Pozisyonunuzu koruyun ve karın kaslarınızı kullanarak yavaş şekilde ayaklarınızı aşağı doğru indirin.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

6- THE ROLL UP:
Hareketi uygulamak için acele etmeyin. Karnınızdan kuvvet alarak yukarı kalkın ve uzanın.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

7-OIL RIGGER:
Ellerinizin omuz hizasında olduğundan emin olun.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

8- GRASS HOPPER:
Dizlerinizi birbirinden uzaklaştırın ve yukarıya kaldırırken kalçanızı sıkın.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

9- LEG EXTENSIONS:
Kalçanızı sıkın ve ayaklarınızın yerle temas etmediğinden emin olun.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

10-PLANK:
Pozisyonunuzu koruyun. Kalça ve karın kaslarınızdan yardım alın.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

11-SIDE PLANK DIPPERS:
El ve omzunuzun hizasına dikkat edin ve karın kaslarınızı kullanın.

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma


Bu Ramazanda sıkılaşma ve form tutma

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