BOLU İFTAR VAKTİ 2022: Bolu'da iftar bu akşam saat kaçta? Bolu Ramazan imsakiyesi,iftar ve sahur saatleri

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Bolu'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Bolu Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Bolu'da iftar saati kaçta?

BOLU'DA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Bolu'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:28'de yapılacak.

BOLU SAHUR SAAT KAÇTA?

Bolu'da sahur saati 04:58 olacak.

BOLU TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Bolu'da teravih namazı ise 20:49'da kılınacak.

BOLU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:02 06:29 13:02 16:36 19:26 20:47* 2 03.04.2022 05:00 06:28 13:02 16:37 19:27 20:48 3 04.04.2022 04:58 06:26 13:02 16:37 19:28 20:49 4 05.04.2022 04:56 06:24 13:01 16:37 19:29 20:51 5 06.04.2022 04:55 06:23 13:01 16:38 19:30 20:52 6 07.04.2022 04:53 06:21 13:01 16:38 19:31 20:53 7 08.04.2022 04:51 06:19 13:01 16:39 19:32 20:55 8 09.04.2022 04:49 06:18 13:00 16:39 19:33 20:56 9 10.04.2022 04:47 06:16 13:00 16:39 19:34 20:57 10 11.04.2022 04:45 06:15 13:00 16:40 19:35 20:59

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