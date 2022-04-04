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BOLU İFTAR VAKTİ 2022: Bolu'da iftar bu akşam saat kaçta? Bolu Ramazan imsakiyesi,iftar ve sahur saatleri

#Ramazan#Bolu İftar Vakti#Ramazan İmsakiye
BOLU İFTAR VAKTİ 2022: Boluda iftar bu akşam saat kaçta Bolu Ramazan imsakiyesi,iftar ve sahur saatleri

Bolu iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşam ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Pazartesi günü için Bolu iftar vakti ve sahur saatleri de araştırılıyor. Peki Bolu'da iftar saat kaçta? İşte Bolu iftar ve sahur vakitleri ile Bolu Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Bolu'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Bolu Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Bolu'da iftar saati kaçta?

BOLU'DA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Bolu'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:28'de yapılacak.

BOLU SAHUR SAAT KAÇTA?

Bolu'da sahur saati 04:58 olacak.

BOLU TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Bolu'da teravih namazı ise 20:49'da kılınacak.

BOLU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur) Sabah  Öğle  İkindi Akşam (İftar)  Yatsı (Teravih) 
102.04.202205:0206:2913:0216:3619:2620:47*
203.04.202205:0006:2813:0216:3719:2720:48
304.04.202204:5806:2613:0216:3719:2820:49
405.04.202204:5606:2413:0116:3719:2920:51
506.04.202204:5506:2313:0116:3819:3020:52
607.04.202204:5306:2113:0116:3819:3120:53
708.04.202204:5106:1913:0116:3919:3220:55
809.04.202204:4906:1813:0016:3919:3320:56
910.04.202204:4706:1613:0016:3919:3420:57
1011.04.202204:4506:1513:0016:4019:3520:59

BOLU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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#Ramazan#Bolu İftar Vakti#Ramazan İmsakiye

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