Bilerek oruç bozmanın kefareti nedir? Diyanet'in konu hakkında açıklaması

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Ramazan ayıyla birlikte pek çok konu da merak ediliyor. Diyanet, resmi internet sitesinde oruçla ilgili pek çok soruyu cevapladı. Bunlardan biri de orucu bilerek bozmanın hükmü oldu. Peki bilerek oruç bozmanın kefareti nedir? İşte konuyla ilgili detaylar...

Bilerek oruç bozmanın kefareti nedir?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).