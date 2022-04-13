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Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet bilgisi

#Ramazan#Oruç#Bayramda Oruç Tutulur Mu
Bayramda oruç tutulur mu Ramazan Bayramında oruç tutulur mu Diyanet bilgisi

Ramazan ayında herhangi bir nedenden dolayı oruç tutulamayan günlerin telafisi merak edilen konulardan biri. Kalan günlerini tamamlamak isteyenler bayramda oruç tutulup tutulmadığı araştırıyor. Peki bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu? İşte Diyanet bilgisi

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Bazı nedenlerden dolayı oruca ara vermek durumunda kalınabiliyor. Tutulamayan günler de daha sonradan tamamlanıyor. Mecburi nedenlerden dolayı oruca ara vermek durumunda kalan vatandaşlar, bayram günleri de oruç tutulup tutulamayacağını merak ediyor. Peki bayramda oruç tutulur mu? İşte detaylar...

Bayramda oruç tutulur mu?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

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Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

 

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