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Bayburt iftar vakti ve sahur saat kaçta? 2022 Bayburt İmsakiyesi iftar ve sahur saati

#İftar Saati#İftar Vakti#Bayburt Sahur
Bayburt iftar vakti ve sahur saat kaçta 2022 Bayburt İmsakiyesi iftar ve sahur saati

Bayburt iftar vakti ve sahur saati yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç tutanlar imsak ve iftar saatleri aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bayburt İmsakiye bilgileri yayımlandı. Peki, Bayburt iftar vakti ve sahur saat kaçta?

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Bayburt iftar saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Takvimlerde gösterilen imsak, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Bayburt İmsakiye bilgileri ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte detaylar

BAYBURT İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Bayburt iftar saati 18:53olacak.

BAYBURT SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bayburt sahur saati 04:23 olacak.

BAYBURT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayburt’ta bu akşam teravih namazı 20:14’de kılınacak.

BAYBURT İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.2022  04:2918:5120:11*
203.04.2022  04:2718:5220:13
304.04.2022  04:2518:5320:14
405.04.2022  04:2318:5420:15
506.04.2022  04:2118:5520:16
607.04.2022  04:1918:5620:18
708.04.2022  04:1718:5720:19
809.04.2022  04:1618:5820:20
910.04.2022  04:1418:5920:22
1011.04.2022  04:1219:0020:23

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#İftar Saati#İftar Vakti#Bayburt Sahur

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