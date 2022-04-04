Bayburt iftar vakti ve sahur saat kaçta? 2022 Bayburt İmsakiyesi iftar ve sahur saati

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Bayburt iftar saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Takvimlerde gösterilen imsak, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Bayburt İmsakiye bilgileri ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte detaylar

BAYBURT İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Bayburt iftar saati 18:53olacak.

BAYBURT SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bayburt sahur saati 04:23 olacak.

BAYBURT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayburt’ta bu akşam teravih namazı 20:14’de kılınacak.

BAYBURT İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:29 18:51 20:11* 2 03.04.2022 04:27 18:52 20:13 3 04.04.2022 04:25 18:53 20:14 4 05.04.2022 04:23 18:54 20:15 5 06.04.2022 04:21 18:55 20:16 6 07.04.2022 04:19 18:56 20:18 7 08.04.2022 04:17 18:57 20:19 8 09.04.2022 04:16 18:58 20:20 9 10.04.2022 04:14 18:59 20:22 10 11.04.2022 04:12 19:00 20:23

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