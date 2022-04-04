BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ: Balıkesir'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Balıkesir iftar ve sahur vakitleri

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Balıkesir iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Balıkesir sahur, imsak, iftar saatleri

BALIKESİR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Balıkesir iftar saati 19:42 olacak.

BALIKESİR SAHUR SAAT KAÇTA?

Balıkesir sahur saati 05:16 olacak.

BALIKESİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Balıkesir’de bu akşam teravih namazı 21:02’da kılınacak.

BALIKESİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:19 19:40 21:00* 2 03.04.2022 05:18 19:41 21:01 3 04.04.2022 05:16 19:42 21:02 4 05.04.2022 05:14 19:43 21:03 5 06.04.2022 05:12 19:44 21:04 6 07.04.2022 05:10 19:45 21:06 7 08.04.2022 05:08 19:46 21:07 8 09.04.2022 05:07 19:47 21:08 9 10.04.2022 05:05 19:48 21:09 10 11.04.2022 05:03 19:49 21:11

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