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BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ: Balıkesir'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Balıkesir iftar ve sahur vakitleri

#Ramazan#Balıkesir#Balıkesir Ramazan İmsakiyesi
BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ: Balıkesirda iftar bu akşam saat kaçta 2022 Balıkesir iftar ve sahur vakitleri

Balıkesir'da iftar ve sahur saat kaçta sorusu kentte oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlarımız tarafından internette aranan konular arasında oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Balıkesir Ramazan İmsakiyesi üzerinden kentlerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Balıkesir'da iftar saat kaçta açılacak ve Balıkesir iftar saati önümüzdeki günlerde hangi saatlerde devam edecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Balıkesir iftar ve sahur saatleri ve 2022 imsakiye bilgileri

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Balıkesir iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Balıkesir sahur, imsak, iftar saatleri

BALIKESİR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Balıkesir iftar saati 19:42 olacak.

BALIKESİR SAHUR SAAT KAÇTA?

Balıkesir sahur saati 05:16 olacak.

BALIKESİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Balıkesir’de bu akşam teravih namazı 21:02’da kılınacak.

BALIKESİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:1919:4021:00*
203.04.202205:1819:4121:01
304.04.202205:1619:4221:02
405.04.202205:1419:4321:03
506.04.202205:1219:4421:04
607.04.202205:1019:4521:06
708.04.202205:0819:4621:07
809.04.202205:0719:4721:08
910.04.202205:0519:4821:09
1011.04.202205:0319:4921:11

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#Ramazan#Balıkesir#Balıkesir Ramazan İmsakiyesi

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