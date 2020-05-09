Ashab Nedir Ve Ne Demek? Ashab Kime Denir?

Ashap kelimesi Müslüman olan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Hz. Peygamber'i gören ve sohbet içerisinde bulunan kişiler için söylenen bir kelimedir.

Ashab Nedir ve Ne Demek?

Ashap kelimesi ve çoğulu sahabe kelimesi Arapça bir terimdir. Peygamberi görmüş konuşmuş Müslümanlara bu isim verilmiştir. Arapça kökenli olan ashap kelimesi yoldaşlar ve arkadaşlar manası bulunmaktadır.

Kuran'da içerisinde birçok Arapça kelime bulunmaktadır. Her birinin farklı anlamları bulunur. Kuran'da bu kelimeleri cümle içerisinde bulmak ise mümkündür. En çok merak edilen kelime ise ashap kelimesidir. Ashap kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında şu şekilde açıklanmıştır:

Ashap: Hz. Muhammet'in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kişiler.

Ashap kelimesi ile ilgili birçok açıklama bulunmaktadır. Bu kelimenin anlamını öğrenip Kuran'da bulmak ve okumak mümkündür. Ashap kelimesinin yanında sahabe kelimesi de Kuran'da geçen ve anlamı merak edilen bir kelimedir. Sahabe Hz. Peygamber zamanında yaşayan, omu gören ve konuşan, arkadaşlık eden Müslümanlara denir. Sahabe kelimesi ashap kelimesi ile ilişkili bir kelimedir. Ashap kelimesi sahabe kelimesinin çoğul halidir.

Ashab Kime Denir?

Ashap kelimesi kimler için kullanıldığı Kuran'da belirtilmiştir. Ashap Hz. Peygamber'i gören ve Hz. Muhammet ile konuşan kişilere denir. Ayrıca Bedr savaşına katılan ve Hz Peygamber Ashab-ı Nedr denir. Peygamber Bedr savaşına katılan kişilerin cennetlik olduğunu belirmiştir. Bedr savaşı sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilmiş meleklerinde katıldığı bu ashap için bir fazilet sebebidir. Bu durum kur’an'da belirtilmiştir.

Çoğu Müslümana göre kadın, erkek, çocuk veya bir Müslümanın Hz. Muhammet'i bir kez bile görse, konuşsa veya iman için vefat eder ise buna sahabi denir. Ashap ise aynı tam üzerinden tanımlanabilir. Fakat ashap sahabi kelimenin çoğulu anlamına gelmektedir. Sahabenin üstünlükleri ile ilgili örnekler şu şekildedir:

- ''Kıyamet günü ashabımdan her biri kabilelerinden kalkar iken vefat ettiği memleketinde müminleri önlerine düşürür ve onlara nur ve ışık saçacak ve Arasat meydanına götürecek