Ashab-I Kehf Nedir? Kimdir? Ashabı Kehf İsimleri Ve Kıssası

Ashab-ı Kehf mağara arkadaşları anlamını taşımakta olan bir kıssadan bahseder. Mağara arkadaşları bir grup mümin gençtir. Bu kişiler Allah tarafından korunmuştur.

Ashab-ı Kehf Nedir?

Ashabı-ı Kehf kelime anlamı olarak mağara insanı ya da kitabe halkı olarak kabul edilmektedir. İsimleri unutulan ve öldükleri zannedilen gençlerin yıllar hatta yüzyıllar sonra ortaya çıkmasından bahsedilmektedir. Her ne kadar kıssa ve efsane olarak bazı kaynaklarda değerlendirmeye alınsa da Kuran-ı Kerim'de bizzat geçen bir olaydır. Bu sebeple Müslümanların kesin olarak inanıp iman ettiği bir kıssadır. Ashab-ı Kehf Kuran-ı Kerim'in 18. ayeti olan Kehf Suresinde anlatılmaktadır.

Ashab-ı Kehf Kimdir?

Roma askeri valisi tarafından inançlarından dolayı öldürülmek isteyen bir grup mümin gence Ashab-ı Kehf adı verilmiştir. Mağara insanı, kitabe halkı gibi anlamlar taşımaktadır. Bu gençler öldükten sonra dirilme inancını simgeleyen gençler olarak bilinmektedir. Roma döneminde insanlar putlara tapmakta, kendi şekillendirdikleri putları ibadethanelerinde sergileyerek tapmaktadırlar. Bu gençler ise tek tanrı inancını benimsemiş ve putlara tapmayı aşikar bir şekilde reddetmişlerdir. Bu durum ceza almalarına sebep olmuş ve haklarında ölüm fermanı çıkmıştır. Ancak mümin gençler uzun yıllar kaldıkları mağarada Allah tarafından korunarak saklanmıştır.

Ashab-ı Kehf İsimleri Nelerdir?

Ashabı Kehf, yüzyıllardan beri anlatılan tarihi bir olaydır. Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresi 25. ayette anlatıldığına göre yüz yıllar sürdüğü görülmektedir. Ayette şu şekilde geçmektedir: "Onlar mağaralarında dokuz fazlasıyla üç yüz yıl kaldılar. " (el-Kehf,18/25).Bu gençlerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı rivayetlere göre yedi kişi oldukları söylenmektedir.

Bu kişiler: Yemliha, Mekselina, Mesina, Mernuş, Debernuş, Sezanuş, Kafetatayyuş olarak anılmaktadır. Yanlarında bir de köpekleri bulunmaktadır. Bu köpeğe ise Kıtmir ismi verilmektedir. Bu sebeple Kıtmir ismi koruyucu anlamında kullanılmaktadır. İsimleri tam olarak bilinmeyen bu kişiler ve köpekleri farklı inançlar ve dinlerde farklı şekillerde anlatılmaya devam etmektedir.

Ashabı Kehf Kıssası

Roma'da putperestlik devrinin hakim olduğu yıllarda yöneticiler halka ağır cezalar vermekteydi. Halka büyük işkenceler yapılmakta ve putlara tapmayanlar ağır şekilde cezalandırmaya devam etmekteydi. Bir grup genç, putları reddettiği için bu durum Roma'da büyük problemlere sebep olmuştur. En sonunda bu gençler Roma Askeri Valisi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştır. Bu gençler memleketlerini terk ederek bir mağaraya sığınmışlardır. Yanlarında yalnızca kendilerini koruması için bir köpekleri vardır. Kuran-ı Kerim'de mağarada kalınan süre 309 yıl olarak verilmektedir.

Tam olarak 309 yıl uykuya dalan bu gençler uyandıklarında çok farklı bir dünyayla karşılaştılar. Gençler mağarada uyuyakaldıktan bir süre sonra Roma halkı onları unuttu. Tam 309 yıl sonra uyandıklarında açlık hissettiler. Gençlerden biri, rivayetlere göre Yelmiha, yiyecek bir şeyler almak için şehir merkezine gitti. Tabi onlar hala Roma Döneminde olduklarını sanıyorlardır. Ancak her şeyi bambaşka görünce çok şaşırdı. Hatta tüccara 300 yıl öncesine ait parayı verince halk çok şaşırdı. Üstelik elbiseleri de dönemin modasıyla tamamen ilgisizdir.

Yemliha, hükümdarın karşısına çıkarılır. Daha sonra halk ve hükümdar mağaraya diğer arkadaşlarının yanına gelir. Ancak onlar oraya gelir gelmez onlar bir anda ortadan kaybolurlar. Bu olaydan sonra burası mabet yapılır. Roma halkı bu olaydan sonra putları bırakarak tek tanrıya inanmaya başlar. Hatta ahiret inancı kuvvetlenir. Bu bölge Mersi Tarsus'ta olduğu düşünülen mağarada bulunmakta ve her yıl binlerce ziyaretçi gelmektedir.