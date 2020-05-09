Aşere-İ Mübeşşere Kimdir? Cennetle Müjdelenen On Sahabe İsimleri

Aşere-i mübeşşere denilerek, Hz. Muhammed hala hayattayken kendilerine cennet müjdelenen on sahabe anılmaktadır. Bu kimselerin hepsi ilk Müslümanlardandır ve bazı ortak özelliklerin de sahibidir.

Aşere-i Mübeşşere Kimdir?

Aşere-i Mübeşşere, İslam’da seçkin yere sahip olan sahabe için kullanılmaktadır. Bu kişilerin hem İslam’a hem de Hz. Muhammed’e büyük yardımları olduğu bilinmektedir. Hepsinin Kureyş kabilesine dahil olduğu bilinmektedir. Zaten aşeri mübeşşere de “Kureyş topluluğundan cennetle müjdelenen 10 kişi” anlamına gelmektedir. Hz. Osman dışında hepsinin Bedir Savaşı’nda bulunduğu bilinmektedir. Aşere-i mübeşşereden olanların hem Allah’ı hem de O’nun resulünü sevdiği bizzat Hz. Muhammed tarafından dile getirilmiştir.

Cennetle Müjdelenen On Sahabe İsimleri

Kureyş topluluğunda Hz. Muhammed tarafından cennete gidecekleri doğrultusunda bilgilendirilen on sahabe bulunmaktadır. Bu sahabeler ve yaşamları hakkında kısa bilgiler ise aşağıdaki şekilde listelenmektedir.

Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’le uzak dereceden akrabadır. Kendisi, yaşamı boyunca topluma örnek olacak davranışlar sergilemiş ve asla içki içmemiştir. İslam’a giren ilk erkek olarak bilinmektedir. Bütün ömrünü ve mallarını İslam yolunda kullanmıştır. Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifelik görevini üstlenmiştir. Ebu Davud’dan aktarıldığı üzere bir hadiste kendisine “Ey Ebu Bekir, Ümmetimden cennete ilk girecek kişi olman sana kafi değil midir?” buyurmuştur.

Hz. Ömer, İslam’a girmesi hususunda bizzat Hz. Muhammed’in dualarına nazil olmuş iki insandan biridir. Hz. Ömer’in Müslümanlığı kabul etmesinden sonra müminlerin ilk kez Kabe’de toplu bir şekilde namaz kıldığı görülmüştür.

Hz Osman, Mekke’de bulunan önemli tüccarlardan biriydi. Kendisinin İslamiyet’i kabul etmesi bu nedenle toplumda yankı uyandırmıştır. Kendisi İslam’dan dönmesi için amcası tarafından bağlanmıştır ancak yolundan vazgeçmemiştir. Hz. Muhammed’in aynı zamanda damadı olma şerefine nazil olmuştur.

Hz. Ali, İslam’a ilk iman edenlerdendir ve kendisi Hz. Muhammed’in damadıdır. Hz. Ali ile ilgili Hicret öncesinde detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak hayatının çeşitli kerametlerle dolu olduğu rivayet edilmektedir.

Talha Bin Ubeydullah, cennetle müjdelenmenin yanı sıra Hz. Muhammed’in havarisi olarak da bilinir. Müslümanlığı kabul ettiği zaman Ebu Bekir ile aynı ipte işkence görmüştür.

Zübeyr Bin Avvam, putlara hayatı boyunca tapmamış ve cahiliye dönemi davranışlarını da sergilememiştir. Bizzat amcası tarafından İslam’dan vazgeçmesi için eziyet görmüş ancak iman etmeyi bırakmamıştır. Abdurrahman Bin Avf, Sa’d Ebi Vakkas, Said Bin Zeyd ve Ebu Ubeyde Bin Cerrah da Müslümanlığı kabul ettiği için işkence gören ancak bu inançtan vazgeçmeyen diğer sahabedir.