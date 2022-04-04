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Ardahan ve Iğdır'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte 4 Nisan 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ ve sahur saatleri

#Ramazan#İftar#İmsakiye
Ardahan ve Iğdırda iftar saat kaçta Akşam ezanı ne zaman okunacak İşte 4 Nisan 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ ve sahur saatleri

Ardahan ve Iğdır'da sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Oruçlarını tutan binlerce vatandaş, akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Ardahan ve Iğdır'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak?

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Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, Ardahan ve Iğdır sahur ve iftar saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet'te yer alan bilgilere göre araştırma yapan vatandaşlar, bu kapsamdaki sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, 4 Nisan 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ ve sahur saatleri...

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Ardahan'ın iftar saati bugün 18:43 olarak açıklandı. Bu saatte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacak.

Iğdır'da ise iftarlar 18:37'deki akşam ezanının ardından açılacak.

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN (SAHUR)

Ardahan'da imsak vakti 04:09 olarak açıklandı.

Iğdır'da ise 04:09 olarak ilan edildi.

ARDAHAN 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:1705:4512:1815:5218:4120:03*
203.04.202204:1505:4312:1815:5218:4220:05
304.04.202204:1305:4112:1715:5318:4320:06
405.04.202204:1105:4012:1715:5318:4520:07
506.04.202204:0905:3812:1715:5418:4620:09
607.04.202204:0705:3612:1615:5418:4720:10
708.04.202204:0505:3512:1615:5418:4820:11
809.04.202204:0305:3312:1615:5518:4920:13
910.04.202204:0105:3112:1615:5518:5020:14
1011.04.202203:5905:3012:1515:5518:5120:15

IĞDIR 10 GÜNLÜK İMKSAKİYE

 

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:1405:4012:1315:4618:3519:55*
203.04.202204:1205:3812:1215:4718:3619:57
304.04.202204:1005:3712:1215:4718:3719:58
405.04.202204:0905:3512:1215:4818:3819:59
506.04.202204:0705:3412:1115:4818:3920:00
607.04.202204:0505:3212:1115:4818:4020:02
708.04.202204:0305:3012:1115:4918:4120:03
809.04.202204:0105:2912:1115:4918:4220:04
910.04.202203:5905:2712:1015:4918:4320:05
1011.04.202203:5805:2612:1015:5018:4420:07
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