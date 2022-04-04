Ardahan ve Iğdır'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte 4 Nisan 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ ve sahur saatleri

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Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, Ardahan ve Iğdır sahur ve iftar saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet'te yer alan bilgilere göre araştırma yapan vatandaşlar, bu kapsamdaki sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, 4 Nisan 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ ve sahur saatleri...

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Ardahan'ın iftar saati bugün 18:43 olarak açıklandı. Bu saatte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacak.

Iğdır'da ise iftarlar 18:37'deki akşam ezanının ardından açılacak.

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN (SAHUR)

Ardahan'da imsak vakti 04:09 olarak açıklandı.

Iğdır'da ise 04:09 olarak ilan edildi.

ARDAHAN 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:17 05:45 12:18 15:52 18:41 20:03* 2 03.04.2022 04:15 05:43 12:18 15:52 18:42 20:05 3 04.04.2022 04:13 05:41 12:17 15:53 18:43 20:06 4 05.04.2022 04:11 05:40 12:17 15:53 18:45 20:07 5 06.04.2022 04:09 05:38 12:17 15:54 18:46 20:09 6 07.04.2022 04:07 05:36 12:16 15:54 18:47 20:10 7 08.04.2022 04:05 05:35 12:16 15:54 18:48 20:11 8 09.04.2022 04:03 05:33 12:16 15:55 18:49 20:13 9 10.04.2022 04:01 05:31 12:16 15:55 18:50 20:14 10 11.04.2022 03:59 05:30 12:15 15:55 18:51 20:15

IĞDIR 10 GÜNLÜK İMKSAKİYE