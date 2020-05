Arafat Dağı Nerede? Arafat Dağının Önemi Nedir?

Arafat Dağı, Arafat meydanın doğu tarafında yer almaktadır. Bu yüzden adını bu meydandan alarak Arafat dağı olarak bilinmektedir. Kelime anlamı olarak ta "güzel koku, bilme, tanıma, anlama" gibi anlamlara gelmektedir.

Arafat Dağı Nerede?

Müslümanlar açısından oldukça önemli olan bu dağın yeri de merak edilmektedir. Arafat Dağı, Mekke şehrinde bulunmaktadır. Mekke’nin 21 km doğu kısmında yer alan bu dağ 254 metre yüksekliğinde bir ova görünümüne sahiptir. Ayrıca Arafat meydanı 13 km2 kadardır.

Arafat İsmi Nereden Gelir?

Elbette ki Arafat dağına Arafat isminin verilmesi kesin olmamak ile beraber çeşitli rivayetlere dayanır. Rivayetlere göre Cebrail (a.s), Hz. İbrahim'e (a.s) Haccın nasıl, nerede ne şekilde yapılacağını anlatır iken sıra Arafat dağına gelmiştir. Ve tam bu alanda iken Hz. İbrahim'e (a.s) dönerek Arapçada anladın mı anlamına gelen "Arefte?" diye sormuştur. Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s) anladım anlamına gelen "areftü" diyerek yanıt vermiştir. Kaynaklara göre bu kelimeler günümüze kadar türeyerek Arafat kelimesine evrilmiş haldedir.

Arafat Dağının Önemi?

Yukarıda da belirtildiği üzere Arafat dağı Müslümanlar tarafından oldukça önemlidir. Bu dağ Müslümanlar tarafından oldukça önemli olaylara sahne olmuştur. Bilinen en önemli olaylar ise şu şekildedir;

- İlk olarak Arafat dağı Müslümanların başı Adem ile Havva'nın buluştuğu dağ olarak bilinmektedir. Adem ile Havva yer yüzünde yıllarca birbirini aradıktan sonra Arafat dağında kavuşmuşlardır.

- Bilindiği üzere Hac ziyareti İslam’ın 5 temel şartından biri olmaktadır. Hac ziyaretinin ibadetlerinden biri olan vakfe bu dağda yapılır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Müslümanlar bu dağda buluşurlar. Günahlarının affını hep bir ağızdan dua ederek isterler. Ayrıca bu ziyaretten sonra doğdukları gün gibi arınmış kabul edilirler.

- Ayrıca Hz. Muhammed (a.s.m) "Hac arafattır" Buyurmuştur. Hac ibadeti, Arafat dağı ziyaret edilmeden tamamlanamaz. Arınma yeri olarak Arafat dağı buyrulmuştur. Buradan Hareket ile Arafat dağının önemi ortaya çıkmaktadır.

- Ayrıca Kuran-ı Kerimde de Arafat dağının öneminden bahsedilmektedir. Bakara suresinin 198. ayetinde " Arafattan ayrılıp (seller gibi) akın edince Meş'ar-i Haramda Allahı zikredin" Buyrulmaktadır.

- Arafat dağında Allaha zikrederek Tüm günahlardan arınılacağına inanılmaktadır.