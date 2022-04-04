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ANTALYA İFTAR VAKTİ 2022: Antalya İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Antalya imsakiye takvimi ve sahur saatleri

#Antalya#Antalya İftar Saat#Antalya İftar Vakti
ANTALYA İFTAR VAKTİ 2022: Antalya İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta Antalya imsakiye takvimi ve sahur saatleri

Antalya iftar saati, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Antalya iftar vakti kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ve binlerce kişinin merakla araştırdığı 2022 Antalya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

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Antalya'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 4 Nisan 2022 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2022'nin üçüncü iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Antalya iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2022 bilgilerine göre Antalya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Antalya iftar ve sahur vakti bilgileri

ANTALYA İFTAR SAATİ

Antalya iftar saati bugün 19.29 olacak. Antalya'da teravih ise saat 20.45'de eda edilecek.

ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102 Nisan05:1419:2720:43*
203 Nisan05:1219:2820:44
304 Nisan05:1019:2920:45
405 Nisan05:0919:2920:46
506 Nisan05:0719:3020:47
607 Nisan05:0519:3120:48
708 Nisan05:0419:3220:49
809 Nisan05:0219:3320:50
910 Nisan05:0019:3420:52
1011 Nisan04:5919:3520:53
1112 Nisan04:5719:3620:54
1213 Nisan04:5519:3620:55
1314 Nisan04:5419:3720:56
1415 Nisan04:5219:3820:57
1516 Nisan04:5119:3920:58

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‘İftarda Mahallenizdeyiz’ sloganıyla sıcak yemek dağıtımı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘İftarda Mahallenizdeyiz’ sloganıyla Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan’da, Mobil Aşevi ile mahalleleri dolaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi, Ramazan’ın ilk günü Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde bin 500 kişiye dört çeşit yemek dağıttı. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak, evlerinde iftar saatini bekledi. Çin’den gelip 5 aydır Antalya’da yaşayan Xin Peng de Büyükşehir Belediyesi’nin ikramından faydalananlar arasındaydı.

“Bu hafta Kepez ilçesinde”

Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, bu hafta Kepez ilçesinde yemek dağıtımına devam edecek. 3 Nisan Pazar günü Baraj Mahallesi’nde, 4 Nisan Pazartesi Habibler Mahallesi’nde, 5 Nisan Salı Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, 6 Nisan Çarşamba Aktoprak Mahallesi’nde, 7 Nisan Perşembe Aydoğmuş Mahallesi’nde, 8 Nisan Cuma Menderes Mahallesi’nde, 9 Nisan Cumartesi Kültür Mahallesi’nde vatandaşlara iftar öncesinde sıcak yemek ikramında bulunacak.

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#Antalya#Antalya İftar Saat#Antalya İftar Vakti

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