ANTALYA İFTAR VAKTİ 2022: Antalya İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Antalya imsakiye takvimi ve sahur saatleri

Haberin Devamı

Antalya'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 4 Nisan 2022 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2022'nin üçüncü iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Antalya iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2022 bilgilerine göre Antalya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Antalya iftar ve sahur vakti bilgileri

ANTALYA İFTAR SAATİ



Antalya iftar saati bugün 19.29 olacak. Antalya'da teravih ise saat 20.45'de eda edilecek.



ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02 Nisan 05:14 19:27 20:43* 2 03 Nisan 05:12 19:28 20:44 3 04 Nisan 05:10 19:29 20:45 4 05 Nisan 05:09 19:29 20:46 5 06 Nisan 05:07 19:30 20:47 6 07 Nisan 05:05 19:31 20:48 7 08 Nisan 05:04 19:32 20:49 8 09 Nisan 05:02 19:33 20:50 9 10 Nisan 05:00 19:34 20:52 10 11 Nisan 04:59 19:35 20:53 11 12 Nisan 04:57 19:36 20:54 12 13 Nisan 04:55 19:36 20:55 13 14 Nisan 04:54 19:37 20:56 14 15 Nisan 04:52 19:38 20:57 15 16 Nisan 04:51 19:39 20:58

ANTALYA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

‘İftarda Mahallenizdeyiz’ sloganıyla sıcak yemek dağıtımı

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘İftarda Mahallenizdeyiz’ sloganıyla Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan’da, Mobil Aşevi ile mahalleleri dolaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi, Ramazan’ın ilk günü Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde bin 500 kişiye dört çeşit yemek dağıttı. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak, evlerinde iftar saatini bekledi. Çin’den gelip 5 aydır Antalya’da yaşayan Xin Peng de Büyükşehir Belediyesi’nin ikramından faydalananlar arasındaydı.



“Bu hafta Kepez ilçesinde”



Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, bu hafta Kepez ilçesinde yemek dağıtımına devam edecek. 3 Nisan Pazar günü Baraj Mahallesi’nde, 4 Nisan Pazartesi Habibler Mahallesi’nde, 5 Nisan Salı Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, 6 Nisan Çarşamba Aktoprak Mahallesi’nde, 7 Nisan Perşembe Aydoğmuş Mahallesi’nde, 8 Nisan Cuma Menderes Mahallesi’nde, 9 Nisan Cumartesi Kültür Mahallesi’nde vatandaşlara iftar öncesinde sıcak yemek ikramında bulunacak.