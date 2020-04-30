Allah'u Ekber Ne Demek? Allah'u Ekber Fazileti Ve Türkçe Anlamı

Allah’u ekber bir zikirdir. Allah kendisini zikreden kullarını sever. Allah’ı zikretmenin yollarından biri Allah’u ekber zikridir. Ezan okunurken kamet bölümünde Allah’u ekber kullanılır ve Allah’u ekber Allah’ın ne kadar yüce olduğunu belirten bir zikirdir.

Allah’u Ekber Ne Demek?

Allah’u ekber Allah en büyüktür, Allah tek büyüktür demektir. Allah’u ekber demek ile Allah’ın yüceliğine ve azametine övgüde bulunmuş olunur. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’ e ilk vahiy geldiğinde Cebrail (a.s.) Allah’ı yüceltme ve Allah’ı her türlü varlığın üzerinde tutma ve Allah’ı en yüce olan olarak kabul etmesi konusunda senada bulunmak ile emrolunmuştur. Alak suresi ile bu belirlenmiştir. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’ e bu ayetlerden sonra bir süreliğine ayet inmemiştir.

Bunun ardından yeryüzü ve gökyüzü arasında Cebrail (a.s.)’ı gerçek suretinde görüp büyüklüğü karşısında evine çekilip heyecan içerisinde eşi Hazreti Hatice’ye beni örtünüz diyerek üstünü örttürmüştür. Bu yaşanılanların ardından Allah Müzzemmil suresi 74. Ayeti indirmiş ve Muhammed (s.a.v.)’i örtüsünden kalkıp Rabbini yüceltmesini istemiştir. Allah kullarından kendisini yüceltmelerini ister ve Allah’u ekber zikri bunun içindir.

Allah’u Ekber Fazileti ve Türkçe Anlamı

Allah’u ekber zikrinin Türkçe anlamı: Allah en azametlidir, en uludur, en üstündür, en büyüktür, her şeyin üzerindedir. Allah tek büyüktür.

Allah’u ekber her namazda Allah’ın namazlarında Rabbini yücelt buyruğu ile her namazda söylenir. Allah’u ekber demek aynı zamanda tekbir getirmek demektir. Bir hadiste bildirildiğine göre; bir kişi sabah vakitlerinde 100 defa akşam vakitlerinde ise yine 100 defa tekbir getirirse o gün içerisinde, bir benzerini yapmış biri dışında kimseden daha büyük bir amel işleyemez.

Kuran’da Allah kendisinin her yerde bulunduğunu ve her şeye gücünün yettiğini kullarına bildirmiştir. Allah’ın gücü, azameti, yüceliği sonsuzdur. Allah bir şeye ol dediği anda o şey olur. Allah’ı yüceltmek Allah’ın kullarından istediği bir şeydir ve Allah’ı katında birçok ecire vesile olur.