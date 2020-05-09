Ahiret Hayatının Aşamaları Nelerdir? Ahiret Hayatının Evreleri

Ahiret hayatının toplam 12 evresi bulunmaktadır.

Ahiret Hayatının Aşamaları Nelerdir?

Kıyamet gününden sonra sonsuz hayat olan ahiret hayatına intikal edeceğiz. Yüce Allah ahiret hayatı için belli başlı aşamalar belirlemiştir. Ahiret hayatının evreleri şu şekildedir;

- Diriliş

- Havz

- Haşr ve mahşer

- Efendimizin şefaati

- Sema ehlinin yeryüzüne inmesi

- Allah'ın tecelli etmesi

- Hesap vermeden direkt olarak Cennete gidecekler

- Hesap vermeden Cehenneme gidecekler

- Amel defterlerinin intikali

- Hesap verme

- Mizan

- Sırat köprüsü

Ahiret Hayatının Evreleri

1) Diriliş

İsrafil aleyhisselam'ın sura üflemesi ile birlikte insanlık tekrardan dirilecektir. Bu şekilde ahiret hayatının ilk evresi başlamış olur. Diriliş evresinde İsrafil aleyhisselam'ın ikinci sura üfleme evresi olarak biliniyor.

2) Havz

Havz evresi ahiret hayatının ikinci evresidir. Uzun süre kabir hayatı yaşamış olan kişiler için susuz kalan ve su içmek için geçilen evredir. Bu kişilerin susuzluğunu giderilmesi için Havz evresine geçileceği bildirilmiştir. Fakat bu evreye sadece imanı kuvvetli ve inanan kişiler varabilecektir. İnançsız kişiler Havz evresine varamayacaktır.

3) Haşr ve Mahşer evresi

Cenab-ı Hak ölümden sonra herkesi diriltecek ve mahşer gününe toplayacak. Mahşer gününde herkes tek tek hesap verecek ve imanı kuvvetli olanlar bu mahşer gününü çok rahat geçirecek.

4) Hz. Muhammed (S.A.V)'in şefaati

Peygamber efendimizin şefaati yalnızca Müslümanlara olacaktır. Peygamber efendimiz hadis-i şerifinde belirttiği üzere bütün peygamberler en son şefaatini efendimize verecektir. Peygamber efendimiz ise bütün ümmetine şefaatlik edecektir.

5) Sema Ehlinin Yeryüzüne İnmesi

Peygamber efendimizin şefaati ile birlikte mahşer gününde ki bütün korku ve acı bekleyiş son bulacak. Ardından sema ehli yeryüzüne inecek ve kulların amel defterlerini getirecek.

6) Allah'ın Tecelli Etmesi

Sema ehli yeryüzüne indikten sonra cenab-ı hak tecelli edecektir. Bu evreye de cenab-ı hak'ın tecelli etme evresi denir.

7) Hesapsız Cennete Girecek Olanlar

Dünya'da öyle kişiler vardır ki bu kişiler hiç hesap vermeden cennete gireceklerdir.

8) Hesapsız Cehennem'e Gidecek Olanlar

Ahiret hayatında bütün kafirler hesapsız bir şekilde Cehenneme gidecektir.

9) Amel Defterlerinin İntikali

Amel defterleri bütün insanların önüne gelecek.

10) Mizan

Mizan gününde herkes tek tek yaptıkları günahlardan dolayı hesap verecektir.

11) Sırat Köprüsü

Sırat köprüsünden ameli kuvvetli olanlar geçecek, günahkar kişiler ise geçemeyecek ve Cehenneme düşecektir.