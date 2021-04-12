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HaberlerAğız spreyi orucu bozar mı? Oruçlu iken ağız spreyi kullanmanın oruca etkisi
GeriRamazan Özel Ağız spreyi orucu bozar mı? Oruçlu iken ağız spreyi kullanmanın oruca etkisi
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Ramazan Özel
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Ağız spreyi orucu bozar mı? Oruçlu iken ağız spreyi kullanmanın oruca etkisi

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Ağız spreyi orucu bozar mı? Oruçlu iken ağız spreyi kullanmanın oruca etkisi

Orucu bozan durumlar, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların gün içerisinde karşılaştığı durumlar nedeniyle sorgulanmaya başlandı. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan olan “Ağız spreyi orucu bozar mı? Sorusuna Diyanet’ten yanıt geldi. Peki, Diyanet'in bilgilerine göre ağız spreyi orucu bozar mı? İşte cevabı…

Ağız spreyinin yutulmadan kullanılmasının oruca etkisi var mıdır? Ramazan’ın gelmesiyle birlikte, oruç tutmak isteyenlerin rahatsız olduğu durumlardan biri de ağız kokusu. Ağız kokusuna çözüm getirmek için kullanılan ağız spreyleri orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı.

Ağız spreyi orucu bozar mı?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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