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Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

#Ramazan#Ağda Ve Epilasyon Yaptırmak Orucu Bozar Mı#Diyanet
Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı Diyanet açıkladı

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Bu mübarek Ramazan ayında oruç tutarken kişisel bakımlarını aksatmak istemeyen vatandaşlar, ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, oruçluyken ağda ve epilasyon yaptırılır mı, orucu bozar mı? İşte, Diyanet yanıtı...

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Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayı sonunda geldi. Bu ayda oruç ibadetini idrak eden vatandaşlar bazı soruların yanıtlarını arıyorlar. Bunlardan biri olan "Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?" konusu oldu. İşte, Diyanet yanıtı ile ağda ve epilasyon yaptırmanın oruca etkisi...

AĞDA VE EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

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AĞDA VE EPİLASYON YAPTIRMAK CAİZ Mİ?

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

 

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#Ramazan#Ağda Ve Epilasyon Yaptırmak Orucu Bozar Mı#Diyanet

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