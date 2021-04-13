Ağda ve epilasyon yapmak oruca engel olur mu? Diyanet’e göre ağda veya epilasyon yapmanın oruca etkisi

Ağda ve epilasyon yapmak orucu bozar mı? Ağda yapmak oruca engel olur mu gibi sorular, Müslümanlar tarafından bir ay boyunca oruçların tutulduğu Ramazan ayının en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Özellikle zamanı olmayanlar için günün herhangi bir müsait diliminde ağda yapmak, elzem bir durum olarak görülebilir. Dolayısıyla oruçluyken bu kişisel bakımlarını gerçekleştirme fırsatı bulanların aklında tek bir soru var: Oruçluyken ağda yaparsam ne olur? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan merak edilen sorunun yanıtı…

Ağda ve epilasyon yapmak oruca engel olur mu?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).