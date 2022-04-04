Afyon iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Afyonkarahisar İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

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Afyon sahur ve iftar saati merak ediliyor. Bereket ve paylaşma ayı olan ramazan ayı 2022 yılında da coşku ile karşılandı. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Afyon’da 4 Nisan iftar saati 19:30 olacak.

AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Afyon iftar saati 19:30 olacak.

AFYONKARAHİSAR SAHUR SAATİ KAÇTA?

Afyon sahur saati 05:05 olacak.

AFYONKARAHİSAR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Afyon’da bu akşam teravih namazı 20:49’da kılınacak.

AFYONKARAHİSAR İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:11 19:28 20:47* 2 03.04.2022 05:09 19:29 20:48 3 04.04.2022 05:07 19:30 20:49 4 05.04.2022 05:05 19:31 20:51 5 06.04.2022 05:04 19:32 20:52 6 07.04.2022 05:02 19:33 20:53 7 08.04.2022 05:00 19:34 20:54 8 09.04.2022 04:58 19:35 20:55 9 10.04.2022 04:56 19:36 20:56 10 11.04.2022 04:55 19:37 20:58

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