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Adetliyken oruç tutulur mu? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

#Ramazan#Orucu Bozan Durumlar#Adetliyken Oruç Tutulur Mu
Adetliyken oruç tutulur mu Diyanetin konuyla ilgili açıklaması

Ramazan ayında merak edilen sorularla ilgili vatandaşlar, aramalarını sürdürüyor. Bu konulardan biri de adetin (regl) oruca etkisi. Peki adetliyken oruç tutulur mu? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

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Ramazan ayı içinde en fazla araştırılan konulardan biri orucu bozan durumlar. Bazı nedenler ve durumlardan dolayı oruca ara vermek gerekebiliyor. Adetin de orucu etkileyip etkilemediği merak ediliyor. Peki adetliyken oruç tutulur mu? İşte Diyanet açıklaması

Adetliyken oruç tutulur mu?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148).

Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

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Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

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#Ramazan#Orucu Bozan Durumlar#Adetliyken Oruç Tutulur Mu

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