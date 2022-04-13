Adetliyken dua okunur mu, hangi dualar okunur? Diyanet bilgisi

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Özellikle dinen özel günler ve akşamlarda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, okunabilecek bazı dualar ve yapılabilecek ibadetler konusunda araştırmalarda bulunuyorlar. Bunlar arasında en çok sorgulananlardan biri de adetliyken (Regl Iken) dua okunur mu sorusu oldu. İşte Diyanet bilgisi ile adetliyken okunabilecek dualar...

ADETLİYKEN DUA OKUNUR MU?

Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler (Bkz. İbn Nüceym, el-Bahr, I, 210; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 142; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 319-320; Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 120-121, 172).

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ADETLİYKEN CAMİYE GİRİLİR Mİ?

Hadislerde bu konu hakkında herhangi bir husus söz konusu değildir. Ancak İslam alimleri adetli kadınlarının camiye girmelerinin caiz olmadığını yönünde görüş bildiriyorlar. İslam dünyasında bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları söz konusu olsa da Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki görüşü temel esaslara göredir.

Diyanet işleri başkanlığı da ayız ve nifas hâlleri, dinimizce hükmen kirlilik sayılmakta ve ibadetlere engel kabul edilmektedir yönünde görüş bildiriyor. Camiler de ibadet mekânıdırlar. Hz. Peygamber (S.A.V.), “Ben hayızlı ve cünüp kimsenin mescide girmesini / mescid içerisinde bulunmasını helal görmüyorum.” “Mescid, hayızlı ve cünübe helal değildir.” buyurmuştur.