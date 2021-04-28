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HaberlerAdet döneminde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'ten gelen açıklama
GeriRamazan Özel Adet döneminde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'ten gelen açıklama
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Ramazan Özel
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 28.04.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Adet döneminde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'ten gelen açıklama

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Adet döneminde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'ten gelen açıklama

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da orucu bozan durumlardan adet dönemlerinde oruç tutmak isteyen kadınlar tarafından merak ediliyor. Regl dönemi Ramazan ayına denk gelecek olan kadınlar, oruç tutup tutamayacaklarını sorguluyor. Peki, adet döneminde oruç tutulur mu? Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması.

Diyanet’in “Adet döneminde oruç tutulur mu? Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?” sorusuna verdiği yanıtı derledik:

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

Adet döneminde oruç tutulur mu?

Kadınlar âdet dönemlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Temizlendikten sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat oruçlarını kaza ederler (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69; Ebû Dâvûd, Tahâret, 106; Tirmizî, Tahâret, 97).

Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

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