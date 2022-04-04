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ADANA İFTAR VAKTİ 2022: Adana iftar ve sahur saatleri? Adana Ramazan İmsakiyesi

#Adana İftar Vakti#Adana Sahur Vakti#Adana Sahur Saati
ADANA İFTAR VAKTİ 2022: Adana iftar ve sahur saatleri Adana Ramazan İmsakiyesi

Adana iftar ve sahur saati kaçta? sorusu oruç ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet 2022 İmsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur sofralarını hazırlayacak olan vatandaşlar, 4 Nisan iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek adına iftar saat kaçta? sorusunun yanıtını almak istiyor. İşte, Adana sahur ve iftar vakitleri ve Adana Ramazan imsakiyesi bilgileri...

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Ramazan ayında Adana sahur saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Adana'da sahur saat kaçta yapılacak ve Adana sahur saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Adana sahur saatleri ve 2022 imsakiye bilgileri

ADANA'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da 4 Nisan'da sahur 04:16'da gerçekleşecek. İftar ise 20.27'de açılacak.

ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:5519:0820:25*
203.04.202204:5319:0920:26
304.04.202204:5219:1020:27
405.04.202204:5019:1120:28
506.04.202204:4819:1220:29
607.04.202204:4719:1320:30
708.04.202204:4519:1420:31
809.04.202204:4319:1420:32
910.04.202204:4219:1520:33
1011.04.202204:4019:1620:34
1112.04.202204:3819:1720:35
1213.04.202204:3719:1820:37
1314.04.202204:3519:1920:38
1415.04.202204:3319:2020:39

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SEYHAN'DA İFTAR SOFRASI KURULDU

Seyhan Belediyesi, bereketin simgesi Ramazan’da iftar sofralarını iki yıllık aranın ardından yeniden kurarak Ramazan’ın dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyor.

Küçükdikili Mahallesinde Seyhan Belediyesi tarafından kurulan ilk iftar sofrası, Koza, Söğütlü, Kavaklı ve Dikili mahallelerinde yaşayan yurttaşları bir araya getirdi. İlk iftarı vatandaşlarla açan Başkan Akif Kemal Akay, mahalle muhtarlarıyla birlikte vatandaşların Ramazan ayını kutladı, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

İftar saatiyle birlikte okunan duaların ardından oruçlar, Seyhan Belediyesi aşevlerinde pişirilen yemeklerle açıldı. Musiki dinletileri ile Karagöz ve Hacivat gösterilerinin de gerçekleştirildiği iftar yemeğinde, çocuklara patlamış mısır ve limonata ikram edildi.

Başkan Akay, oruçların açılmasının ardından yaptığı konuşmada yeniden iftar sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sağlık, huzur, barış getirmesi dileğiyle Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Seyhan Belediyesi iftar sofrası, Ramazan ayı içinde 16 farklı noktada kurulacak.

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#Adana İftar Vakti#Adana Sahur Vakti#Adana Sahur Saati

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