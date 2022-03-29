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Abdestsiz Kur'an okunur mu, Kuran'a abdestsiz dokunulur mu? Diyanet bilgisi

#Abdestsiz Kur'an Okunur Mu#Kuran'a Abdestsiz Dokunulur Mu#Diyanet
Abdestsiz Kuran okunur mu, Kurana abdestsiz dokunulur mu Diyanet bilgisi

Ramazan ayı içerisinde ibadetlerini daha temkinli yerine getirmek isteyen vatandaşlar bazı soruların yanıtlarını arıyorlar. En çok merak edilen konulardan biri de özel dönemlerinde veya çeşitli nedenlerle abdest alamayan kişinin Kur'an okuyup okuyamayacağı yönünde bilgiler oldu. Peki, abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunur mu? İşte Diyanet'in konuyla ilgili yanıtı...

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Kur'an okumak ve dinlemek isteyen ancak abdesti olmayan kişiler tarafından merak edilen "Abdestsiz Kur'an'a dokunulur mu ve okunur mu?" sorusa Diyanet açıklık getirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABDESTSİZ KURAN OKUNUR MU?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Kur’an-ı Kerim’in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû‘, II, 69). Ancak, Kur’an’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur’an’ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (Bkz. Merğinânî, el-Hidâye, I, 33; Nevevî, el-Mecmû‘, II, 65; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî’den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). Bu görüşün delili “Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir” (Vâkı‘a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Amr b. Hazm’a gönderdiği mektupta yer alan “Kur’an’a ancak temiz olan dokunsun” (Muvatta, Kur’an, 1) hadis-i şerifidir.

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KURAN'A ABDESTSİZ DOKUNULUR MU?

Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur’an’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur’an’ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur’an’ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir.

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