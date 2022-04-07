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61 gün kefaret orucu var mı? Diyanet

#61 Gün Kefaret Orucu#61 Gün Kefaret Orucu Var Mı#Ramazan

61 gün kefaret orucu araştırmaları, çeşitli nedenlerle oruç tutamayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 61 gün kefaret orucu var mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan o konu hakkında bazı bilgiler

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Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

 

 

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