32 Farz Nedir? 32 Farz Nelerdir? 32 Farz Anlamı Ve Açıklamaları

32 farz, dini bir terimdir. Kökeni Arapçadır. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Anlamı “din veya yasa kuralı” olsa da dini olarak “Allah’ın yapılmasını zorunlu kıldığı ibadetler” olarak kabul ediliyor.

32 Farz Nedir?

Günlük hayatta da kullanılan farz “ kesinlikle yapılması şart” davranış ve konuşmalarda kullanılıyor. Dini olarak da yapılması kesinlikle emredilen amellere (işlere) deniyor.

İman, İslam, namaz, abdest ana başlıklarında toplam 32 adet farz bulunduğu için literatürde ve halk arasında 32 farz olarak geçiyor.

32 Farz Nelerdir?

İmanın altı farzı (şartı) bulunuyor; Allah'ın bir olduğuna, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahret hayatına, kadere-hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmadır.

İslam’ın 5 şartı bulunuyor; Kelime-i Şahadet getirme, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme ve hacca gitmedir.

Namazın 12 şartı bulunuyor; Bunların 6 tanesi namazın içindeki, 6 tanesi de dışındaki şartları oluşturuyor.

Namazın içindeki şartlar; İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve ka’de-i ahiredir.

Namazın dışındaki şartlar; Hadesten ve Necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbali kıble, vakit ile niyettir.

Abdestin 4 şartı bulunuyor; Elleri dirseklere kadar yıkama, yüzü yıkama, başın dörtte birini mesh etme, ayakları topuklara kadar yıkamadır.

Guslün 3 şartı bulunuyor; Ağza ve burna su verme, bütün vücudu yıkamadır.

Teyemmümün 2 şartı bulunuyor; Niyet etme, iki elin içini temiz toprağa sürüp yüzü mesh etme, tekrar elleri toprağa sürüp, önce sağ sonra sol kolu mesh etmedir.

32 Farz Anlamı ve Açıklamaları

İmanın Farzları; Müslüman olmanın birinci şartı bir yaratıcının olduğunu ve O’nun da tek olduğuna inanmak ve kabul etmektir. Allah’n yaratıcı ve tek olduğuna inanmakla birlikte, O’nun meleklerine, peygamberlerine, göndermiş olduğu Kur’an, İncil, Tevrat gibi kitaplara da inanılması gerekiyor.

Her müslümanın dünya dışında ahretin olduğuna, her türlü hayır ve şerrin sadece Allah’tan geldiğine inanması da önemlidir.

İslamın Farzları; Kelime-i Şahadet getirme, namaz kılma, oruç tutma, zekât verme ve hacca gitme, bir Müslüman’ın yaşam ve davranış biçimini düzenliyor. “Eşhedü enla ilahe illallah” diye başlayan kelime-i şahadet, Allah’ın varlığını ve Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu kabul ettiğinizi gösteriyor.

Her Müslüman’a günde 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Ahrette ilk sorulacak soru “namaz kılınıp, kılınmadığı” olacaktır. Senede bir defa Ramazan ayında oruç tutma ve zekat kılma, imanını tazeleme uygulamalarıdır. Ekonomik gücü olan her kişinin de ömründe bir defa Kâbe’yi ziyaret etmesi şart koşulmuştur.

Namazın Farzları; Namaz yetişkin olan her Müslüman’a farz kılınmıştır. Namazın içindeki ve dışındaki şartlarla doğru ve en güzel şekilde nasıl namaz kılınacağı düzenlenmiştir.

Namaz kılmadan önce beden, kıyafet ve çevre temizliğini yapmanız gerekiyor. Vaktinde namaz kılmanız, namaza hangi vakti kılıyorsanız ona göre niyet etmeniz ve yönünüzü kıbleye dönmeniz şarttır.

Namazın içindeki şartlar uymanız gereken hareketleri gösteriyor. Namaza tekbir alarak başlıyorsunuz. Kıraat, ayetleri okuma demektir. Kıyam ayakta durma, rüku eğilme, secde eller ve başı yere koymadır.

Abdestin Farzları; Namaz kılabilmeniz, kuran okuyabilmeniz ve Kâbe’yi ziyaret edebilmeniz için abdest almanız gerekiyor. Abdestin şartlarıyla nasıl abdest almanız gerektiği gösteriliyor.

Guslün Farzları; Cünub, hayız veya adet dönemi sonunda gusül yani boy abdesti alınması farzdır. Bunda amaç bütün bedenin suyla temizlenmesidir.

Teyemmümün Farzları; Abdest alınması için su gereklidir. Fakat en yakın çevrede bile su bulunmadığı durumlarda, dinimiz temiz toprakla abdest almayı mübah kılmıştır. Avuç içlerini toprağa vurarak, yüzünüzü, sağ ve sol kolunuzu mesh ederek, abdest alabiliyorsunuz.