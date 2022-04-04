2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ: Şırnak, Siirt ve Hakkari'de ezan saat kaçta okunacak? İşte Şırnak, Siirt ve Hakkari iftar ve sahur saatleri (4 Nisan)

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Mübarek Ramazan ayının üçüncü gün heyecanı tüm yurdu sardı. Siirt, Hakkari ve Şırnak'taki vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden vatandaşlar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, iftar saatleri ve 2022 Ramazan İmsakiyesi...

4 NİSAN İFTAR SAATLERİ

Bugün iftar Siirt'te saat 18:44'de yapılacak. Hakkari'de 18:37'de Şırnak'ta ise 18:42'de açılacak.

SİİRT-ŞIRNAK-HAKKARİ İMSAK VAKTİ

Şırnak'ta imsak vakti 04:20 olarak açıklandı. Hakkari'de ise imsak 04:15'de girecek. Siirt'in imsak vakti de 04:22 olarak belirlendi.

ŞIRNAK 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:25 05:48 12:19 15:52 18:40 19:57* 2 03.04.2022 04:24 05:46 12:19 15:53 18:41 19:58 3 04.04.2022 04:22 05:45 12:18 15:53 18:42 19:59 4 05.04.2022 04:20 05:43 12:18 15:53 18:43 20:00 5 06.04.2022 04:19 05:42 12:18 15:53 18:44 20:01 6 07.04.2022 04:17 05:40 12:17 15:54 18:45 20:03 7 08.04.2022 04:15 05:39 12:17 15:54 18:45 20:04 8 09.04.2022 04:14 05:37 12:17 15:54 18:46 20:05 9 10.04.2022 04:12 05:36 12:17 15:54 18:47 20:06 10 11.04.2022 04:10 05:35 12:16 15:55 18:48 20:07

SİİRT 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:27 05:50 12:21 15:55 18:42 20:00* 2 03.04.2022 04:25 05:48 12:21 15:55 18:43 20:01 3 04.04.2022 04:23 05:47 12:20 15:55 18:44 20:02 4 05.04.2022 04:22 05:45 12:20 15:55 18:45 20:03 5 06.04.2022 04:20 05:44 12:20 15:56 18:46 20:04 6 07.04.2022 04:18 05:42 12:20 15:56 18:47 20:05 7 08.04.2022 04:16 05:41 12:19 15:56 18:48 20:07 8 09.04.2022 04:15 05:39 12:19 15:56 18:49 20:08 9 10.04.2022 04:13 05:38 12:19 15:57 18:50 20:09 10 11.04.2022 04:11 05:36 12:18 15:57 18:51 20:10

HAKKARİ 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:20 05:43 12:14 15:47 18:35 19:52* 2 03.04.2022 04:19 05:41 12:13 15:48 18:36 19:53 3 04.04.2022 04:17 05:40 12:13 15:48 18:37 19:54 4 05.04.2022 04:15 05:38 12:13 15:48 18:38 19:55 5 06.04.2022 04:13 05:37 12:13 15:48 18:39 19:56 6 07.04.2022 04:12 05:35 12:12 15:49 18:40 19:58 7 08.04.2022 04:10 05:34 12:12 15:49 18:40 19:59 8 09.04.2022 04:08 05:32 12:12 15:49 18:41 20:00 9 10.04.2022 04:07 05:31 12:12 15:49 18:42 20:01 10 11.04.2022 04:05 05:29 12:11 15:50 18:43 20:02

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2022 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.

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