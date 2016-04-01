Planlarda değişiklikler, uğraşılacak yeni durumlar

Bugünlerde, bazı konuları kişiselleştirerek, her şeyi üzerimize alarak kendimizi zor duruma düşürebiliriz. Gizli kapaklı işlere merak sarabilir, gizli bilgiler veya haberler alma konusunda takıntılı bir ruh hali geliştirebiliriz. Görünenin dışındaki gerçekleri görmemek için çaba harcasak dahi, bu bile stres yaratabilir. Zorlayıcı tartışmalar söz konusu olabilir, ama zorladıkça tartışmanın asıl konusundan uzaklaşılacaktır. Ya da belli konular zorlandıkça sonuç başarısızlık olabilir. Dolayısıyla, endişeleriniz veya şüpheleriniz varsa, sabırlı olmalı ve daha rahat tartışma platformu oluşturabileceğiniz öğle sonrası saatlere bırakmalısınız. Akşam saatlerinde kararsızlıklar ve belirsizlikler söz konusu, ama öğle sonrası saatlerde birbirimizi daha kolay anlayabiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…