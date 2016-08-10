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    Haberler >Astroloji >Pazarlıklar, müzakereler, anlaşmalar

    Pazarlıklar, müzakereler, anlaşmalar

    Niobe Aslı Temel
    10.08.2016 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Ay’ın olumlu açıları, kendimizi en iyi şekilde ifade etmemiz, istediğimiz alanlarda kendimizi ortaya koymamız...

    Ay’ın olumlu açıları, kendimizi en iyi şekilde ifade etmemiz, istediğimiz alanlarda kendimizi ortaya koymamız, önemli pozisyondaki kişilerden jest veya yardım taleplerinde bulunmamız, olumlu pazarlıklar, alışverişler için zemin oluştururken bir taraftan da bazı engelleri, kısıtlamaları ve sıkışıklıkları gündeme taşıyabilir. Dikkatli ve tedbirli hareket etmekte fayda vardır. Karanlık suçlarla ilgili algılarımız farklılaşabilir. Sırları açığa çıkartma, üstü kapalı olayları zorlama isteği artabilir. Gece saatlerinde ise, ilişkilerde stresler ön plana çıkıyor. Önemli ilişkilerde dikkatli ve uyumlu olmaya çalışmakta yarar var. Huzursuz hissedebiliriz.Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

    Etiketler: niobe , aslı temel , astroloji

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