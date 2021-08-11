Wreckfest Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Wreckfest'in içeriğinin büyük bir kısmı, oyuncuları bir dizi yarış türünde amatör yarışlardan profesyonel liglere geçerek rütbeleri tırmanmaya zorlayan bir kariyer modu aracılığıyla oynanır.

Wreckfest Hakkında

Wreckfest, FlatOut, Destruction Derby ve kült 1989 PC yarışçısı Street Rod arasında bir geçiş olarak tanımlanan bir yarış oyunudur. Bir yarışta veya yıkım derbisinde bir arabayı kontrol edersiniz. Amaç sırasıyla yarışı kazanmak veya derbiden tek kurtulan olmaktır. Oyun motorunun dikkate değer bir özelliği, araçların sürüş dinamiklerini gerçekçi bir şekilde etkileyen konum bazlı hasar sağlayan yumuşak gövde hasar modellemesinin kullanılmasıdır. Wreckfest, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve PC'de mevcuttur.

Wreckfest Minimum Sistem Gereksinimleri

Wreckfest sistem gereksinimleri;

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380X

İşlemci: Intel Core i5-650

Dosya Boyutu: 32 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Wreckfest minimum gereksinimleri;

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7770

İşlemci: Intel Core i3-530

Dosya Boyutu: 32 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Wreckfest Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları

Junk Collector Başarısı/Kupası;

Junk Collector başarımını/kupasını elde etmek için 20 araç toplamanız gerekmektedir. Bunun için de etkinliklere katılmalı ve doğal bir ilerleme yapmalısınız. Kredi ile satın alabileceğiniz bazı arabalar varken, bazılarının kilidini sadece zorlukları tamamlayarak açabilirsiniz. araçları nasıl elde ettiğiniz önemli değil, sadece 20 tane almanız gerekiyor. Özel araçları almak için tamamlamanız gereken görevler;

Çim Biçme Makinesi (Eat Dirt! Yarışması)

Koltuk Arabası (Kanepe Çılgınlığı Yarışması)

Limuzin (Limuzin Yıkım Yarışması)

Biçerdöver (Cehennemden Biçerdöverler Yarışması)

Çift Katlı (Çifte Sorun Yarışması)

Süpervan(Büyük Kaçış Mücadelesi)

Motorhom

Podyuma Ulaşmaya Odaklanın;

Her yarıştığınızda bunu yapmak imkansız olsa da, Wreckfest'teki en büyük önceliğiniz podyuma çıkmak olmalıdır. İlk üçte bir yarışı her bitirdiğinizde, yeni motor parçaları ve görsel yükseltmeler içeren çeşitli bonuslar kazanacaksınız. Bu, arabanızı hızlı bir şekilde geliştirmenin oyundaki en iyi yollarından biri olduğu için önemlidir.

Pro Internationals Şampiyonu Başarısı/Kupası;

Pro Internationals Champion başarısını/kupasını elde etmek için bunu Kariyer modunda herhangi bir zorluk ayarında tamamlamanız gerekir. Tüm etkinlikleri kazanmak veya oynamak gerekli değildir, tek gereklilik bir sonraki şampiyonanın kilidini açmak için 2.600 kredi kazanmanızdır.

Özel Araçların Kilidini Açmalısınız;

Özel Etkinlikler genellikle çok fazla deneyim sunmasa da, bazen size başka türlü elde edemeyeceğiniz özel araçların kilidini açma fırsatı verdikleri için onları kontrol etmek için zaman ayırmalısınız. Buna bir örnek, Challengers'daki Destroy All Supervans Özel Etkinliğinden açılabilen Okul Otobüsüdür. Özel Etkinlik sadece normal arabaların yeni versiyonlarını sunsa bile, uzun vadede size bol miktarda para kazandıracakları için oynamaya değerdir.

Tesviye için Kolayca Kredi Alın;

Wreckfest'te seviye atlamak için kredi almanın en hızlı ve kolay yolu, oyunu aşağıdaki ayarlarla oynamaktır. 'Özel Etkinlik'e gidin ve parkur olarak 'Madman Stadyumu'nu ve mod çeşidi olarak 'Yıkım Arenası'nı seçin. Şimdi oyun modu olarak iyi bir 'Güç' değeri ve 'Duran Son Adam' olan bir araba seçin. Rakip sayısını 23'e ve AI Sınıfını 'Çim Biçme Makineleri' olarak ayarlayın. O zaman tek yapmanız gereken, çim biçme makinesi sürücülerini parçalara ayırarak pistte dolaşmak ve tek bir koşuda oldukça kolay bir şekilde yaklaşık 8.000 XP ve 1300 kredi elde edebilmelisiniz. Zorluğu 'Uzman' olarak ayarlarsanız, ek XP bonusu elde edebileceksiniz.

Bonus Hedefleri Tamamlayın

Wreckfest'te hızlı bir şekilde deneyim kazanmanın en iyi yollarından biri, yarışlardaki tüm bonus hedeflerin tamamlandığından emin olmaktır. Çoğu etkinliğin bir veya iki bonus hedefi vardır ve yarış başlamadan önce bunların ne olduğunu kontrol etmelisiniz. Bazı bonus hedefler, setteki birden fazla yarış boyunca tahakkuk ettirilirken, diğerleri sadece içinde bulunduğunuz yarış içindir. Bu bonus hedefler, birkaç tur sırasında liderlik etmekten diğer arabaları döndürmeye kadar her şey olabilir.

Kafa Kafaya Çarpışmalardan Kaçının;

Cazip olmasına rağmen, kafa kafaya bir çarpışmada başka bir arabaya çarpmaktan kaçınmalısınız. Wreckfest'te kendi arabanızı çok fazla mahvetmeden hasar vermenin en etkili yolu, onları T-boning yapmaktır. Bu temelde bir aracın yan tarafına çarpmak anlamına gelir, bu nedenle çarpma noktasında bir 'T' şeklini oluşturursunuz.

Arabanızı Daima Ayarlayın;

Wreckfest'te yarış kazanmayı umuyorsanız, arabanızın kaputunun altında kurcalamak çok önemlidir, çünkü bunu yapmak performansı önemli ölçüde artırabilir. Örneğin vites oranı hızınızı ve hızlanmanızı etkiler, süspansiyonunuzu yarıştığınız yol yüzeyinin türüne göre ayarlamanız ve otomobilinizin viraj alma ve genel yol tutuşunu iyileştirmek için fren dengenizi ayarlamanız gerekir. Herhangi bir pistte daha hızlı tur süreleri elde etmek için tüm bu farklı şeyleri denemeniz gerekiyor.

Agresif Oynayın;

Wreckfest'i dikkatli oynamak yerine agresif oynamanız şarttır, kazanmak için gerekli büyük oyunları oynayamayacağınız için dikkatli sürerseniz başarılı olamazsınız. Bunlar, bir dönüş yaparken onları yoldan çıkarmak için arabaların kuyruk ucuna çarpmayı içerir. Başka bir araba ile çarpıştığınızda ne kadar hızlı hareket ederseniz, onlara o kadar çok zarar verirsiniz ve o kadar az alırsınız. Bu nedenle, pistte yarışırken daha fazla hasar vermek ve vurulması daha zor bir hedef olmak için her zaman olabildiğince hızlı sürdüğünüzden emin olmanız gerekir.

Maniac Driver Başarısını/Kupası;

Maniac Driver başarısını/kupasını elde etmek için okul otobüsüyle 50 rakibi mahvetmeniz gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu, 23 çim biçme makinesine veya koltuklu arabaya karşı bir okul otobüsüyle özel bir Ölüm Maçı başlatmaktır. Sonra 50 tanesini parçalayın, böylece tamamen harap olacaklar, bu da muhtemelen 10-15 dakikanızı alacaktır.

Wreckfest Detaylı İnceleme

Wreckfest'in en ilginç yönleri, gerçekten benzersiz bir şey yaratmak için iç içe geçen fiziği ve imha sistemleridir. Araçlar, araba yığınlarının arasına yığılır; motor kaputu, yan aynalar ve tamponlar piste savrulur ve arabalar ters çevrilerek düzensiz bir şekilde yuvarlanır. Sonuçlar görsel olarak hoş ve her yarışın sonunda pistler arabaların enkazıyla dolup taşıyor ve bu da Wreckfest'in motorunun ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor.

Arabanıza yapılan her darbe, dışınızı yavaşça soyan ve aracınızın iç işleyişinde geri dönüşü olmayan hasara sebebiyet veriyor. Direksiyondan şanzımanınıza kadar her şey zarar görebilir, bu da arabanızın performansını etkiler ve onu istediğiniz gibi idare etmenizi biraz daha zorlaştırır. Yıkım derbileri genellikle gerekli miktarda hücum ile proaktif savunma arasındaki hassas bir danstır. Fizik ve imha motorlarının en iyi durumda olduğu yer burasıdır.

Wreckfest, yetenekli bir yarışçı olduğunu kanıtlamadığında, aynı zamanda sizi biçerdöverlerle dolu bir yıkım derbisine atıyor veya bir okul otobüsü sürerken Reliant Robins'i mahvetmeye zorluyor. Kariyer modu, yönünüze gerçekten kaçık senaryolar atıyor. Kısaca Wreckfest, sim ve arcade yarışçılarının sunduğu en iyi şeyleri patlayıcı ve görsel olarak tatmin edici bir pakette harmanlayan şaşırtıcı bir zaferdir denilebilir.