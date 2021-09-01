Top Patlatma oyunu oyna

Top patlatma oyunu adından da anlaşılacağı üzere, farklı renkteki topları patlatma hedefi üzerinden değerlendirilmektedir. Aynı zamanda İngilizce adı üzerinden Bubble Shooter olarak da bilinmektedir. Ekranın alt kısmında yer alan bir top yukarı doğru fırlatılması ile beraber değişik renklerdeki toplar patlatılır. Özellikle aynı renkte bulunan topları daha hızlı şekilde patlatarak oyunu tamamlayabilirsiniz.

Top Patlatma Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Bilgisayar üzerinden bu eğlenceli top patlatma oyununu değerlendirebilirsiniz. Yapmanız gereken site üzerinden Bubble Shooter oyununa girmektir. Daha sonra reklama geçmeniz ile beraber Play tuşuna basarak hemen oyuna bağlantı kurabilirsiniz. En basit kurallara sahip olan oyunlar içerisinde yer almaktadır. Mouse ya da klavyedeki yön tuşları ile space tuşunu kullanarak oyunu değerlendirmeniz mümkün. Oldukça hızlı şekilde hareket ederseniz çok daha keyifli bir zaman geçirme şansını elde edebilirsiniz.

Top Patlatma Telefondan Nasıl Oynanır?

Bu güzel oyun bilgisayar ile beraber telefon üzerinden de oynama imkanı tanıyor. Değişik işletim sistemlerine bağlı olarak akıllı telefonlara APK uygulaması indirilebilir. Daha sonra oyunu yüklemek ile beraber kolayca giriş yapabilirsiniz. Birbirinden farklı renklerdeki topların her bölüm üzerinden çoğalması ile beraber vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Üstelik akıllı telefonlar sayesinde dokunmatik ekran üzerinden oyunu çok daha kolay kontrol edebilirsiniz. Güzel vakit geçirmek ve kafa dağıtmak için bu eğlenceli oyuna kesintisiz şekilde her yerden bağlantı kurmanız mümkün.