Tic Tac Toe oyunu oyna

Tic tac toe Türkiye de bilinen adıyla xox oyunu dokuz kare içerisinde bulunan size ait olan taşı aynı hizaya koymanız gerekmektedir. Oyun başlangıcında x ya da o harfini seçmeniz gerekmektedir. Tic tac toe oyunu iki kişilik bir oyundur. Bir taraf x harfini bir taraf o harfini almaktadır. İki tarafta taşlarını sırayla karelere koyarak kendi taşlarından üç tanesini aynı hizaya koymaya çalışmaktadır. Oyunu kazanmak için yatay, dikey veya çapraz olarak x veya o harfinin üç tanesi birleştirilmelidir. Oyun tahtasında yer kalmazsa oyun berabere bitmiş olur.

Tic Tac Toe Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Tic tac toe oyununu bilgisayar tarayıcınızdan açarak oynayabilirsiniz. Tic tac toe oyunu bilgisayardan sadece fare ile oynanmaktadır. Oyunu oynayacağınız siteye girdiğinizde bilgisayara karşı mı yoksa bir arkadaşınızla mı oynamak istediğinizi seçmelisiniz. Tek kişilik veya iki kişilik oyun seçeneğinden sonra x veya o harfini seçmeniz gerekmektedir. Ekranda çıkan 9 kareden birine seçtiğiniz harfi stratejik olarak yerleştirmeniz gerekmektedir. Seçtiğiniz kareye sol tıkla tıkladığınızda sizin harfinizi koyacaktır. Rakip tarafta kendi işaretini koyarak oyun devam etmektedir.

Tic Tac Toe Telefondan Nasıl Oynanır?

Tic tac toe oyununu oynamak için telefonunuzda bulunan arama motorundan oyuna giriş yapmanız gerekmektedir. Oyuna girdiğinizde olmak istediğiniz işareti ve tek mi iki kişi mi olacağını seçmelisiniz. Tic tac toe oyununda olacağınız işareti seçtikten sonra ekrana çıkan dokuz kareden birine işaretinizi koymanız gerekmektedir. Telefondan seçtiğiniz işareti koymak için istediğiniz kareye tıklamanız yeterli olacaktır. Oyuna ilk başladıysanız 5 taş ikinci başladıysanız 4 taş koyabilirsiniz.