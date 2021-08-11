The Sims 4 İndir Ve Oyna - The Sims 4 Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

The Sims 4 oyunu dünya çapında büyük ilgi gören ve herkesin oynayabileceği bir oyun olmaktadır. Bu oyun gündelik hayata ait bazı özelliklere sahip olmaktadır. Oyun içerisinde günlük hayatta yapılan pek çok şey yapılabilmekte alınıp satılabilmektedir.

The Sims 4 Hakkında

The Sims 4 adı verilen bu oyun Electronic Arts şirketinin en gözde oyunlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. The Sims serisinin en son çıkan oyunu olan bu oyunda oyuncu kendine özel bir Sims oluşturarak orada nasıl yaşayacağını kendisi belirlemektedir. Oyuncular karakterlerini oluştururken onun nasıl görünmesi gerektiğine ve hangi yeteneklere sahip olacağına kendileri karar vermektedirler. Bu özellikleri belirlemek oyun içinde biraz zaman kaybetmeye neden olmaktadır. Oyuncu Sim'ini oluşturduktan sonra onun hayatının nasıl olması gerektiğine karar vermektedir. Bu oyunda oyuncu ev alabilir araba alabilir yeni arkadaşlıklar edinebilmekte para kazanabilmektedir.

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The Sims 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

The Sims 4 oyunu beğenilerek oynanan oyunlar arasında gösterilmektedir. Bu oyunu sorunsuz bir şekilde oynamak isteyen kişilerin bilgisayarlarının birtakım özelliklerle donanımlı olması gerekmektedir. Bu özellikler oyun için gerekli olan yazılım ihtiyaçları olarak değerlendirilmektedir. Bu ihtiyaçları karşılayamayan bilgisayarlara hem oyunu yüklemek zor olmakta hem de oyunun sorunsuz bir şekilde oynanması mümkün olmamaktadır. Her oyunda olduğu gibi bu oyun içinde önerilen minimum sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

- İşlemci Intel Core 2 Duo E4300 veya AMD Athlon 64 X2 4000+(2.0 GHz Dual Core) olmalıdır.

- 2 GB RAM bellek olması gerekmektedir.

- İşletim sistemi Windows XP olması gerekir.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce 6600 ya da ATI Radeon X1300 ya da Intel GMA*4500 olmalıdır.

- Ses kartı DirectX 9.0c Uyumlu olması gerekir.

- Depolama 18 GB boş alan olmalıdır.

- Geniş bant internet bağlantısının olması gerekmektedir.

The Sims 4 oyununda yapılacak bir güncelleme yada başka herhangi bir değişiklik oyun için daha fazla sistem gereksinimine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

- İşlemci Intel Core i5 yada daha hızlı AMD Athlon X4 olması gerekir.

- 4 GB RAM bellek olması uygun olmaktadır.

- İşletim sistemi Windows 7/8/8.1 veya 10 64 BİT olmalı.

- Ekran kartı NVIDIA GTX 650 veya daha iyisi olabilir.

- Depolama 18 GB boş alan olmalıdır.

- Geniş bant internet bağlantısının olması gerekmektedir.

The Sims 4 Oynayış Rehberi ve Oynama İpuçları

The Sims 4 oyunun oyunculara sunduğu alternatiflerin çok başarılı olmasından dolayı oyun son zamanların en çok oynanan oyunu şeklinde ifade edilmektedir. The Sims 4 oyunu 2014 yılında oyuncuların beğenisine sunuldu. Bu oyun üç boyutlu haliyle detayların hakim olduğu bir oyun olmaktadır. Bu oyunda oyuncu Simsleri üç boyutlu görerek dolaşma ve etkileşime girme gibi durumlara sahip olmaktadır. Simslerin içinde bulunan televizyon yayınları dahi Sims dünyasına özel olarak tasarlanmış olmaktadır.

The Sims 4 Detaylı İnceleme

The Sims 4 adı verilen yaşam oyunu küçük yaştaki oyun severlere de hitap eden bir oyun olmaktadır. Hatta bu oyun aileler tarafından özellikle tercih edilmektedir. The Sims 4 diğer oyunlarda bulunan ölüm sahneleri, vahşi dünya ve hayatta kalmak için birilerini öldüren oyunlara göre daha hayatın içinde olan ve oyuncularına hayatı nasıl yaşamaları gerektiğini öğreten bir oyun olarak değerlendirilmektedir. Yetişkinlere de hayal ettiği hayatı sanal bir ortamda sunan bu oyunda oyuncular kendilerine göre pek çok şeyi düzenleyebilmektedirler.