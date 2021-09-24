SuperHero.io Oyunu Oyna

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEROyun Haberleri

SuperHero.io Oyunu Oyna

#Superhero.İo#Süper Kahraman#Süper Kahraman Oyunu

SuperHero.io oyunu multiplayer ve online olarak oynanan oldukça eğlenceli oyunların başında geliyor. Oyunda enerji toplayarak sahip olduğunuz karakterin daha da güçlü hâle gelmesini sağlıyorsunuz. İlk olarak Captain olarak başlanılan ve sonrasında enerji topladıkça diğer süper kahramanlara dönüşen karakterinizin güçlü rakiplerinizden uzak durmasını ve güçsüz rakiplerinizi yenmesini sağlamalısınız.

Haberin Devamı

SuperHero.io online olarak oynayabileceğiniz çok kişilik yani multiplayer bir oyundur. Oyunda güçlü rakiplerinizin sizi yok etmesine müsade etmeden olabildiğince hızlı bir şekilde enerji toplamalı ve sahip olduğunuz karakterinizin güçlenmesini ve level artırmasını sağlamanız gerekiyor. Oldukça dikkatli davranmanız gereken oyunda genelde çok fazla kişilerin bulunduğu yerlerde daha çok enerji bulunmaktadır. Lakin bu durum sizin biraz aleyhinize olacaktır.

SuperHero.io Oyunu Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Oyun yüklendikten sonra play tuşuna basarak oyuna başlayacaksınız. Daha sonrasında farenizi kullanarak süper kahraman karakterinizi yönlendirecek ve güçlenmesini sağlayacaksınız.

SuperHero.io Oyunu Telefonda Nasıl Oynanır?

Telefonunuzun dokunmatik ekranını kullanarak karakterinizi yönlendirecek ve olabildiğince hızlı şekilde enerji toplayarak güçlenmesini sağlayacaksınız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Superhero.İo#Süper Kahraman#Süper Kahraman Oyunu