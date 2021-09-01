Sudoku oyunu oyna

Kutuya da blok olarak bir 3x3 karelik 1'den 9'a kadar rakamların birer defa yer almasını gerektiren zeka oyunu sudoku olarak bilinmiyor. Hem satır hem sütün üzerinde rakamlar bir kez yazılması ile beraber bu konuda iyi tasarlanmış etkili oyunlar içerisinde geliyor. Yani satır ve sütun içerisinde rakamlar 1'den 9'a kadar tek sefer yapılabilmektedir. Böylece bu rakamlar üzerinden belirli sayılar önceden kurallara yazılmaktadır. Özellikle doğru teknikler ele alınmak suretiyle, zor görünse bile bu oyunu çözmek mümkündür.

Sudoku Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Bilgisayar üzerinden sudoku oyunu oynamak oldukça kolaydır. Bunun için sudoku oyunu sunan site üzerinden giriş yapılması yeterlidir. Daha sonra sudoku oyunu değerlendirilecek ekran öne çıkmaktadır. Bu ekranın ana sayfasında, ‘Play’ tuşu bulunmaktadır. Buraya tıklamak suretiyle oyun içerisine giriş yapılır. Daha sonra oyun için verilmiş olan tuşlar klavye eşliğinde basılmak suretiyle oynanabilir.

Sudoku Telefondan Nasıl Oynanır?

Masaüstü versiyonu da olduğu gibi aynı şekilde sudoku oyunu telefon üzerinden de değerlendirilmektedir. Akıllı telefonlar üzerinden sudoku oyunu oynayabilmek için, öncelikle telefona uygulamanın indirilmesi gerekir. Daha sonra oyuna uygulama üzerinden giriş yapılarak rahatlıkla değerlendirilebilir. Kesintisiz bir şekilde 7/24 boyunca akıllı telefon veya tablet üzerinden uygulama ile beraber sudoku oyunu oynamak mümkün. Aynı zamanda farklı çeşitleri olması ile beraber hem bilgisayar hem de telefon vasıtasıyla bu oyunu değerlendirmek mümkün.