Subway Surf oyunu oyna

Çevrimiçi oynanan Subway Surf oyununda, polisten kaçmaya çalışan genç bir kaykaycının macerası konu alınmaktadır. Neyse ki bu kaykaycının gelecekten gelen ve uçma yeteneğine sahip bir kaykayı bulunmaktadır. Bir yol devresini geçmek suretiyle engelleri aşarken, aynı zamanda puanları toplayarak bölümleri geçebilirsiniz. Bu konuda en eğlenceli ve aynı zamanda adrenalin dolu macera oyunları içerisinde geliyor.

Subway Surf Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Windows tabanlı bir bilgisayar üzerinden bu eğlenceli oyunu oynamak mümkündür. İnternet sitesi üzerinden giriş yaparak reklama geçtikten sonra Play tuşuna basmak suretiyle oyuna kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Böylece Mouse kullanmak suretiyle sağ ve sol tuşları ile beraber engelleri kolay bir şekilde aşmanız mümkün. Tabii yön tuşlarını kullanabilir ve böylece klavye üzerinden de oyunu oynayabilirsiniz.

Subway Surf Telefonda Nasıl Oynanır?

Telefon üzerinden özellikle APK uygulaması ile bu güzel oyun daha fazla değerlendirilmektedir. Böylece herhangi bir kesinti olmadan oyuna giriş yapabilir ve keyifli bir vakit geçirme şansını değerlendirebilirsiniz. Bir internet bağlantısı olması yeterlidir. Böylece arzu ettiğiniz her yerden giriş yapmak suretiyle Subway Surf oyunu değerlendirilebilir. Dokunmatik ekran sayesinde kaykaylı genci çok daha kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu sayede hem Android hem de iOS işletim sistemi kapsamında oyunu oynamanız mümkün. Keyifli ve güzel bir vakit geçirebilmek için akıllı telefonun yanı sıra ayrıca tablet üzerinden de bu oyunu değerlendirebilirsiniz.