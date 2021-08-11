Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom İndir Ve Oyna - Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

SpongeBop SquarePants: Battle for Bikini Bottom adı verilen oyun, renkli ve sevimli karakterleriyle oyuncusunun ilgisini çekmektedir. Çizgi film görünümünde olan oyunun özellikle çocuklar tarafından severek oynandığı belirtilmektedir.

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Hakkında

SpongeBop SquarePants: Battle For Bikini Bottom adlı oyun, Rehydrated şeklinin orijinal yapımının aynısının tekrardan gözden geçirilerek oyun severlerin beğenisine sunulan bir oyun olmaktadır. Görsel tasarımı oldukça iyi olan bu oyun oyuncuya renkli ve eğlenceli görünmektedir. Çözünürlük seviyesinin de üst düzeyde olduğu bu oyunda çeşitli düzenlemelerde mevcut olmaktadır. Oyunda hem çevrim içi hem de çevrim dışı olmak üzere seçenekler bulunmaktadır. Oyun iki kişiye kadar oynanabilmektedir.

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SpongeBop SquarePants: Battle For Bikini Bottom Minimum Sistem Gereksinimleri

SpongeBop SquarePants: Battle for Bikini Bottom video oyununu oynayabilmek için bilgisayarların bu oyun için gerekli olan sistem gereksinimleri ile donanımlı olması gerekmektedir. Bu oyun için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

64- BİT işlemci ve işletim sistemi olmalıdır.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64bit) olması gerekir.

İşlemci: AMD / Intel CPU @2.8 GHz ya da daha iyisi (AMD Phenom II X4 925 ya da Intel i3-4130 önerilmektedir.

Bellek: 4 GB RAM olmalıdır.

Ekran Kartı: En az 2GB VRAM’e sahip ve DirectX 11 ile Shader Model 5.1 destekleyebilen AMD/NVIDIA ekran kartı. AMD Radeon HD 7870 ya da NVIDIA GeForce GTX 760 ya da daha yenisi de önerilmektedir.

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Ses Kartı: Harici veya dahili DirectX 9 uyumlu ses kartı olmalıdır.

Windows 7 ve Windows 8.1 desteklese de AMD ekran kartları, bu işletim sistemlerinde daha düşük performans göstermektedirler.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom oyunu yüksek çözünürlüğe sahip ve görsel efektleri iyi olan bir oyun olmaktadır. Bu yüzden bu oyun için minimum bir sistem donanımı yapılan bir güncelleme sonrasında yeterli olmayabilir. Bu nedenle bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şunlar olmaktadır:

64- BİT işlemci ve işletim sisteminin olması gerekir.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64bit) olmalıdır.

İşlemci: AMD / Intel @3.5 GHz ya da daha iyisi (AMD FX-6300 serisi ya da Intel Core i3-8100

Bellek: 8 GB RAM yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: En az 2GB VRAM’e sahip ve DirectX 11 ile Shader Model 5.1 destekleyen AMD/NVIDIA harici ekran kartı. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon R9 olması tavsiye edilmektedir.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Ses Kartı: Harici veya dahili DirectX 9 uyumlu ses kartı olmalıdır.

SpongeBop SquarePants: Battle For Bikini Bottom Oynayış Rehberi ve Oynama İpuçları

SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom oyununda karekter sayısı 3 olarak belirtilmektedir. Bu oyuncular SpongeBop SquarePants, Patrick Star ve Sandy Star olmaktadır. Her karakterin kendine ait olan birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu karakterler yeteneklerini kullanarak Bikini Bottom'u robotların elinden kurtarıp oyunda ilerleyerek yeni yeteneklere sahip olmaktadırlar. Oyun SpongeBop'un evinde başlamaktadır. Bu bölümde birtakım görevler yerine getirilerek diğer bölümlere geçiş sağlanmaktadır. Bu evdeki görevlerin zorluk derecesi farklı olmakla birlikte birçoğu oyuncuları zorlamaktadır.

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Detaylı İnceleme

SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom video oyunu görsel açıdan oldukça iyi tasarlanmış oyunlardan bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. Oyun sırasında oyuncuların herhangi bir sorunla karşılaşmadan oyunu tamamlamaları da oyunun performansı hakkında yapılan faydalı yorumlar arasında olmaktadır. Oyun sürükleyici bir şekilde kurgulandığından oynayacak kişilerin sıkılmamasını sağlamaktadır.