Spider Solitaire oyunu oyna

As’tan Papaz’a kadar sayıların iskambil kağıdı bünyesinde sıralanması Solitaire oyna olarak bilinmektedir. Kartlar olabildiğince hızlı şekilde yerleştirilmeli ve oyun tamamlanmalıdır. Zamanında bir örümceğin bacakları üzerinden ilham alınmış bir oyun olarak öne çıkar. Karışık olarak deste halindeki kağıtlar sıralı şekilde ekran önünde görünür. Üç farklı mod ile beraber oynama imkanı sağlamaktadır. Bir ya da iki ile beraber 4 deste üzerinden oynama fırsatı vermektedir.

Spider Solitaire Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Spider Solitaire özellikle bilgisayardan çok fazla oynanmaktadır. Bunun için verilmiş olan link üzerinden öncelikle siteye girilmesi gerekir. Burada Spider Solitaire oyuna giriş yapılarak ana ekrandaki ‘Play’ tuşuna basmak yeterlidir. Böylece doğrudan oyuna bağlanmak ve klavye üzerinden yön tuşları ile oyunu değerlendirmek mümkündür. Aynı zamanda mouse kullanmak suretiyle kağıtlar hızlı şekilde oynatılabilir. Böylece karışık olarak verilmiş kağıtlar rakamsal şekilde sıralı hale getirilebilir ve oyun tamamlanabilir.

Spider Solitaire Telefonda Nasıl Oynanır?

Bilgisayarda olduğu gibi aynı şekilde telefon üzerinden de Spider Solitaire oynama imkanı vermektedir. Mobil uygulama üzerinden internet sitesine giriş yapılarak oyun oynanabilir. Aynı zamanda uygulama cihazı indirilmek suretiyle akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynamak mümkün. Mobil uygulama olduğu için dokunmatik ekran üzerinden kağıtlar rahat bir şekilde hareket ettirilebilir.

Özellikle son dönemlerde akıllı telefon veya tablet üzerinden oynanan önemli oyunlar içerisinde yer almaktadır. Hem yeni oyuncuları hem de deneyimli kullanıcıları zorlayacak oyun modları bulunmaktadır. Bir ya da iki ile beraber 4 farklı deste üzerinden bu oyunu oynama imkanı elde edilmektedir.