Sos oyunu oyna

Sos basit bir oyundur. Sos oyununda büyük bir karenin içi küçük eşit parçalara ayrılarak oynanmaktadır. İki kişilik bir oyundur. Taraflar karelerin içerisine s veya o harfi koyarak sos yazmaya çalışmaktadır. Sos oyunu kağıt üzerinde, bilgisayardan ve telefondan rahatlıkla oynanabilmektedir. Sos oyunu genellikle 10x10 kareden oluşmaktadır. İki tarafta istediği harfi kullanabilmektedir. taraflar tahtanın istediği yerine harf koyabilmektedir. Harfler sıra ile koyulmaktadır fakat sos yazıldığında sos yazan kişinin sırası onda kalır. Sos yazan kişi ne zaman sos yazamazsa ve boşa harf koyarsa sıra karşı tarafa geçer.

Sos Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Sos oyununu oynamak için bilgisayardan internet tarayıcısından sos oyununu açmanız gerekmektedir. Sos oyununu açtığınızda oyunu tek kişilik mi iki kişilik mi oynamak istediğinizi soracaktır. Kişi tercihini yaptıktan sonra oyuna başlayabilirsiniz. Oyun 100 adet küçük kareden oluşmaktadır. Oyunda harf koymak istediğiniz kareye bilgisayarın faresi ile tıklayarak koymak istediğiniz harfi seçebilirsiniz. Eğer oyunu bilgisayara karşı oynuyorsanız bilgisayar hamlesini yapacaktır. Eğer arkadaşınızla oynuyorsanız arkadaşınız da bilgisayarın faresi ile istediği kareye istediği harfi koyabilmektedir.

Sos Telefondan Nasıl Oynanır?

Sos oyununu bilgisayardan oynamak için telefonun internet bölümünden sos oyununu aratarak oyunu açmanız gerekmektedir. Sos oyunu açıldığında tek kişilik olarak başlamaktadır. Üstteki ayarlar bölümünden oyunu isterseniz iki kişiliğe çevirebilirsiniz. Oyun 10x10 karelerden oluşmaktadır. Ekranda gözüken karelerden hangisine harf koymak istiyorsanız o kareye tıklayarak hangi harfi koymak istediğinizi seçmeniz gerekir. Oyun alanı bitene kadar oyun devam etmektedir. Ekranın üst köşesinde skor yazmaktadır.