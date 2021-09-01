Solitaire Oyunu Oyna

Solitaire bir kart oyunudur. Daha doğrusu İskambil kağıtlarıyla oynanan bir oyun olarak öne çıkar. En kısa zaman içerisinde kartları sıralı bir şekilde eşleştirmek oyunun temel amacıdır. As kartından başlamak suretiyle papaz kartına kadar devam eder. Aynı zamanda bunu yaparken bir kırmızı bir siyah olarak sıralı hale getirmek bu konuda önemli bir yere sahiptir.

Solitaire Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Solitaire oyunu özellikle bilgisayarda daha çok oynanan bir oyun olarak öne çıkmaktadır. Geniş bir ekran ile beraber internet üzerinden siteye giriş yaparak oynamak oldukça kolay. Oyun üzerinde bir reklam bulunur ve reklam kendiliğinden kısa süre içerisinde geçer. Ardından oyun üzerindeki Play tuşuna basarak hızlı bir şekilde oyna bağlantı kurmak mümkün. Böylece mouse üzerinden sol tıklayarak kart seçimi yapabilirsiniz. Ardında tuşu basılı tutarak kartı sürükleyebilir ve dilediğiniz yere bırakabilirsiniz. Bu kadar kolay oyun oynama imkanı ile beraber keyifli bir zaman geçirme şansı elde edilebilir.

Solitaire Telefonda Nasıl Oynanır?

Her yerden Android ya da iOS işletim sistemi kapsamında Solitaire oyunu oynamak mümkün. APK uygulamasını akıllı telefon üzerine indirmek yeterlidir. Yükledikten sonra ise oyuna kolay bir şekilde giriş yapılabilir. Geriye ise aynı şekilde Play tuşu ile beraber oyna bağlantı kurmak kalıyor. Böylece dokunmatik ekran üzerinden kartları daha kolay kontrol etme olanağı sağlanabilir. Oyunu ne kadar çabuk bitirirsiniz bir sonraki bölüm veya tura o kadar hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.