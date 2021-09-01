Red Ball 4 oyunu oyna

Red ball 4 bir platform oyunudur. Oyunda kırmızı bir topun parkuru tamamlamasını sağlarsınız. Parkurda bulunan bulmacaları çözerek yıldızları toplamaya çalışırsınız. Her parkuru tamamlamak için belirli bir süre bulunmaktadır. Süre dolmadan parkuru bitirmek gerekmektedir. Her parkuru tamamlamak için kırmızı topun üç hakkı bulunmaktadır. Canları bitmeden diğer bölüme geçerek oyun bitirilmeye çalışılır.

Red Ball 4 Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Red ball 4 oyununu bilgisayardan oynamak için öncelikle internet tarayıcınıza Red Ball 4 yazarak aratmanız gerekmektedir. Oyunu oynayacağınız sayfaya girdiğinizde klavyenin ok tuşları ile bir topu hareket ettirmeniz gerekir. Kırmızı yüzlü olan topla size verilen bölümdeki parkurları geçerek bölümü en kısa sürede tamamlamaya çalışırsınız. Klavyede bulunan sağ, sol ve yukarı tuşu ile oynanmaktadır. Sağ tuş kırmızı topun ilerlemesini sağlamaktadır. Sol tuş kırmızı topun geri gitmesini sağlamaktadır. Yukarı tuşu kırmızı topun zıplamasını sağlamaktadır.

Red Ball 4 Telefondan Nasıl Oynanır?

Telefon tarayıcınızdan Red Ball 4 oyununun bulunduğu siteye gitmelisiniz. Oyun sitesine girdiğinizde oynat tuşuna basarak ilk bölümden oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Red Ball 4 oyununda ekranda sağ sol ve yuvarlak tuş çıkmaktadır. Sol alt köşede çıkan sağ sol tuşu ile kırmızı topu ileri ve geri hareket ettirirsiniz. Yuvarlak tuş ile kırmızı topun zıplamasını sağlarsınız. Kırmızı topu hareket ettirerek bölümleri tamamlamaya çalışırsınız. Her bölümde üç adet yıldız bulunmaktadır. Yıldızları toplayarak bölümü bitirmek gerekmektedir. Her bölümü geçmek için üç hakkınız bulunmaktadır.