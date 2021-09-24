PAPER.IO 2 Oyunu Oyna

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEROyun Haberleri

PAPER.IO 2 Oyunu Oyna

#PAPER.IO#PAPER.IO 2#PAPER.IO 2 Oyunu

PAPER.IO 2 Oyunu oldukça eğlenceli online ve çok kişilik bir oyundur. Paper.IO içerisinde yapmanız gereken sahip olduğunuz alanı daha da genişletmektir. Rakiplerinizde sizinle birlikte aynı anda sahip oldukları alanları genişletmeye ve sizin alanınızdan çalmaya çalışmaktadırlar. Eğer onların alanından daha fazla alabilirseniz onları oyun dışında bırakabilirsiniz.

Haberin Devamı

PAPER.IO 2 Oyunu çok kişilik olarak oynanan online multiplayer bir oyundur. Rakiplerinize karşı yapmanız gereken sahip olduğunuz alanı ve hakimiyetinizi daha büyük hale getirmektir. Belirli alanlar içerisinde rakiplerinizden ve boşluklardaki alanları dolaşarak sahip olduğunuz toprak bütünlüğünü daha da artırmanız gerekiyor. Rakiplerinizde sizden alan almaya çalışmaktadırlar. Eğer onların alanlarından siz daha hızlı davranıp büyük parça koparabilirseniz onların oyun dışında kalmalarını sağlayabilirsiniz.

PAPER.IO 2 Oyunu Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Bilgisayarda oyun yüklendikten sonra Play butonuna bastıktan sonra kendinize bir isim ya da nick name belirleyerek oyuna dahil oluyorsunuz. Fareyi kullanarak mevcutta sahip olduğunuz alanı daha da genişletmeye çalışıyorsunuz. Alanınızı ne kadar genişletirseniz o kadar fazla puan elde ediyor ve rakiplerinize karşı daha güçlü oluyorsunuz.

PAPER.IO 2 Oyunu Telefonda Nasıl Oynanır?

Haberin Devamı

Ekranın dokunmatiği vasıtasıyla ekrana dokunarak imleci yönlendirecek ve sahip olduğunuz alanı genişleteceksiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PAPER.IO#PAPER.IO 2#PAPER.IO 2 Oyunu