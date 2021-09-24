PAPER.IO 2 Oyunu Oyna

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PAPER.IO 2 Oyunu çok kişilik olarak oynanan online multiplayer bir oyundur. Rakiplerinize karşı yapmanız gereken sahip olduğunuz alanı ve hakimiyetinizi daha büyük hale getirmektir. Belirli alanlar içerisinde rakiplerinizden ve boşluklardaki alanları dolaşarak sahip olduğunuz toprak bütünlüğünü daha da artırmanız gerekiyor. Rakiplerinizde sizden alan almaya çalışmaktadırlar. Eğer onların alanlarından siz daha hızlı davranıp büyük parça koparabilirseniz onların oyun dışında kalmalarını sağlayabilirsiniz.

PAPER.IO 2 Oyunu Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Bilgisayarda oyun yüklendikten sonra Play butonuna bastıktan sonra kendinize bir isim ya da nick name belirleyerek oyuna dahil oluyorsunuz. Fareyi kullanarak mevcutta sahip olduğunuz alanı daha da genişletmeye çalışıyorsunuz. Alanınızı ne kadar genişletirseniz o kadar fazla puan elde ediyor ve rakiplerinize karşı daha güçlü oluyorsunuz.

PAPER.IO 2 Oyunu Telefonda Nasıl Oynanır?

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Ekranın dokunmatiği vasıtasıyla ekrana dokunarak imleci yönlendirecek ve sahip olduğunuz alanı genişleteceksiniz.