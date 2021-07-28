Oyun Yönlendirmeleri

‘Annemin Kaburgası’nın tanıtım bülteninde kitap “Kimliğinden onur duyanların, aşkı özgürce yaşayanların, göçmenliğin dilini en iyi bilenlerin, cinselliğin üzerindeki toplumsal tahakküme meydan okuyanların, basmakalıp değerlerden ve birörnek yaşam biçimlerinden usananların öyküleri” olarak tanımlanıyor.

Kitabı okurken benim içimden geçen tanımlama da tam buydu: Birörnek olmamak ne güzel!

Annem aramızda dört yaş olan ablamla beni hiçbir zaman birörnek giydirmemiş. Eski fotoğraflarımızdan anladığım bu. Oysa kız kardeşlerin kaderidir biraz. İkizler kadar tıpatıp aynı kıyafetler içinde büyütülmeseler de birbirleriyle uyumlu parçalar giymeleri beklenir. Tarzlarının en azından renk, hiç yoktan desen ya da birbirini tamamlayacak türden bir benzeşmenin ahengi içinde olması istenir.

Annem bize bu zulmü hiç yapmamış iyi ki. Ablamın üstünde hardal sarısı kazak varken bana lacivert giydirmiş. Bizi birbirimize ne şemal ne huy olarak benzetmek aklına bile gelmemiş. Birbirini candan seven iki farklı insan olabilmişiz böylece. Sevginin birbirine benzemek demek olmadığını, sevginin benzersiz olduğunu bilmişiz.

Kitaba adını da veren ilk öykü ‘Annemin Kaburgası’ndaki yaralı anneyi okurken, anneme sadece bizi birörnek giydirmediği için değil içlerimizde ömür boyu taşımak zorunda kalacağımız çok derin yaralar açmadığı için de teşekkür ettim.