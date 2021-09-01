Neşeli Dondurmalar oyunu oyna

Neşeli dondurma oyunu 40 bölümden oluşmaktadır. Seçtiğiniz dondurmayı hareket ettirerek size verilen görevleri ölmeden tamamlamaya çalışırsınız. Dondurmayı yön tuşu ile hareket ettirerek haritada yer alan meyveleri sıra ile toplamaya çalışırsınız. Meyveleri toplarken hem süre ile hem de harita da bulunan yaratık ile baş etmeniz gerekmektedir. Bölümler geçildikçe toplanması gereken meyveler artmakta ve canavarların sayısı da çoğalmaktadır. Süre bitmeden meyveleri toplamalı ve dondurmanın yuvasına girmeniz gerekmektedir. Oyunun verdiği görevleri tamamlamadan yuvaya giremezsiniz.

Neşeli Dondurmalar Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Neşeli dondurma oyununu oynamak için oyunun bulunduğu siteye girmeniz gerekmektedir. Oyuna ilk girdiğinizde oyunu kaç kişi oynayacağınızı seçmeniz gerekmektedir. Oyunun kişi sayısını seçtikten sonra üç renk dondurma arasından istediğiniz rengi seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Oyunu bilgisayardan yön tuşları veya w, s, a ve d tuşları ile oynayabilirsiniz. Yukarı ve w tuşu dondurmanın yukarı hareket etmesiniz sağlar. Sağ yön tuşu ve D tuşu dondurmanın sağa hareket etmesini sağlar. Aşağı yön tuşu ve S tuşu dondurmanın aşağı gitmesini sağlar. Sol yön tuşu ve a tuşu dondurmanın sola gitmesini sağlar. Dondurmayı hareket ettirerek etraftaki yaratıktan kaçmalı ve size verilen görevleri yerine getirmeye çalışmalısınız.

Neşeli Dondurmalar Telefondan Nasıl Oynanır?

Neşeli dondurma oyunu telefonun tarayıcısından açılsa da oyunda yön tuşları kullanılması gerektiği için oynanmamaktadır. Neşeli dondurma oyununu oynamak için telefona klavye veya oyun kontrolcü bağlamanız gerekmektedir. Neşeli dondurma oyununda ekranda yön çıkmadığı için sadece telefon ile bu oyun oynanamamaktadır.