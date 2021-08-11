Mass Effect Gereksinimleri Ve Detaylı İnceleme

Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect serisinin devamı ve son sürümü olan oyundur. Oyunun yayıncılığını Electronic Arts, geliştiriciliğini ise BioWare firması üstleniyor. Mass Effect Legendary Edition sürümünde önceki oyun sürümlerine göre görüntüler 4K Ultra HD için özel olarak optimize edilmiştir.

Mass Effect Legendary Edition Hakkında

Sevimli karakterleri, farklı ortamları ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden kurgusu nedeni ile en başarılı oyunların başında gelen Mass Effect, son sürümü olan Mass Effect Legendary Edition ile birlikte oyun severlerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmayı başardı. Oyunun geliştiricisi BioWare firması, oyunun yayıncısı ile Electronic Arts firmasıdır.

İlk olarak 2007 yılında ilk serisi ile birlikte karşımıza çıkan oyun yıllar boyunca farklı yenilikler ile birlikte günümüze kadar çeşitli serilerde çıktı. Son olarak Mass Effect Legendary Edition adı ile piyasada adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunun son sürümünde geçmişteki dönemlerde görülen vuruş ve hareket animasyonlarının daha akıcı olması sağlanmış. Ayrıca oyuna farklı silah ve zırh paketleri eklenerek daha fazla çeşitliliğin oluşmasına katkı sunulmuş.

Mass Effect Legendary Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

Özellikle ilk 3 sürümü ile birlikte dünyada çok ses getiren ve kurguları ile ön plana çıkan oyunlardan birisi olan Mass Effect Legendary Edition oyununun güncel sürümündeki minimum sistem gereksinimleri oyuncular arasında merak ediliyor. Mass Effect Legendary Edition oyununun PC versiyonu için minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

- Windows 10 x64 bit İşletim Sistemi

- 8 GB RAM Bellek

- Intel Core i5 3570 veya AMD FX-8350 İşlemci

- Directx 11 Sürüm

- GPU: NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon 7970 / R9280X RAM: 2 GB Video Belleği

- 120 GB Kullanılabilir Alan

Mass Effect Legendary Edition önerilen sistem gereksinimleri:

- Windows 10 x64 bit İşletim Sistemi

- 16 GB RAM Bellek

- Intel Core i7 – 7700 veya AMD Ryzen 7 3700X İşlemci

- Directx 11 Sürüm

- GPU: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 GB Video Belleği

- 120 GB Kullanılabilir Alan

Mass Effect Legendary Edition Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları

Mass Effect Legendary Edition serisine ilk başlarken Normandy adı verilen gemi içerisinde başlanıyor. Bu gemi ise dünyadaki bilinen gemilerden değil, 22. Yüzyıllarda yer alan uzaydaki farklı gezegenlerden birisinde yer alan uzay gemisi. Gemi içerisinde birkaç komutan ile yapılan özel konuşmalar sonrası oyun bizi anında aksiyon dolu bir savaşın ortasına atıyor. Oyunda farklı hikayelerin sürekli ele alınması ve bu hikayeleri bizlerinde yöneterek oyunun ilerleyişine yön vermemiz de mümkün. Oyuna başlangıç sonrası yapılacak olan ilk görev işaret fişeği bulmak. Daha sonra hayatta kalabilen diğer canlılara yardım etmek de ana görevler arasında yer alıyor.

İlk görev sırasında gezene saldırmak üzere dışarıda olan uzaylı canlılarının dertlerini anlamak ve neden burada oldukları tespit etmek için keşifler yapılacak. BU keşifler sırasında uzaylıları öldürmek için yanımızda iki adet dostumuz bizlere yardım ediyor. Başarı ile tamamlanan görevler sonrası oyun, oyuncuları sürekli aksiyonun ortasına atıyor ve hikayeleri ile gizemli sırların çözülmesi için daha keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Mass Effect Legendary Edition Detaylı İnceleme

Mass Effect serisinin en son sürümü olarak piyasada yer alan Mass Effect Legendary Edition oyunu, ilk olarak 14 Mayıs tarihinde piyasada yerini almıştır. Mass Effect Legendary Edition ile birlikte oyunun daha önceki sürümlerine göre pek çok farklı yenilik ve özellikler eklenmiş. Söz konusu olan özelliklerin başında oyunun daha akıcı görünmesi adına 4K ve HDR çözünürlük desteğine yer verilmiş. Bu sayede oyunun grafikleri daha kaliteli bir görünüme ve daha akıcı oynama hissiyatına sahip olmuş. Öte yandan Mass Effect Legendary Edition için oyunun mekanikleri yeniden ele alınmış ve eski sürümlerine göre koşmak, siper almak ve ateş etmek gibi işlemlerin daha hızlı ve akıcı olması sağlanmış.